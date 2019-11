L'avion Global 7500 de Bombardier reçoit le prestigieux Prix de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario 2019





Ce prix honore les équipes techniques de calibre mondial de Bombardier pour leur travail novateur dans la conception de l'avion d'affaires Global 7500

Le travail d'ingénierie comportait la coordination et la collaboration avec de nombreux fournisseurs importants d'éléments structurels et de systèmes

L'avion est assemblé à l'usine Bombardier de Toronto à l'aide d'une technologie de pointe

Le programme de développement de l'avion Global 7500 a eu des retombées sur le secteur aéronautique ontarien

Avec sa combinaison inégalée de confort en cabine, ses capacités long-courriers et son vol en douceur emblématique, l'avion Global 7500 définit une nouvelle catégorie d'avions d'affaires

TORONTO, 19 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le biréacteur d'affaires Global 7500 de Bombardier, déjà titulaire de plusieurs prix, a ajouté un autre prix prestigieux à sa liste croissante d'honneurs. L'avion phare de l'industrie est le gagnant du prix 2019 de l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario (OPEA) du meilleur projet ou de la meilleure réalisation d'ingénierie, décerné annuellement à un grand projet ayant fait appel à une importante participation des ingénieurs ontariens. Le prix, coparrainé par la Ontario Society of Professional Engineers et l'Ordre des ingénieurs de l'Ontario, a été remis au gala de l'OPEA à Mississauga, le 16 novembre 2019.

« Notre avion d'affaires Global 7500 a redéfini les limites de l'aviation d'affaires et nous sommes très fiers qu'il soit construit à l'aide de méthodes et d'outils manufacturiers de pointe à notre usine de Toronto », a déclaré Michel Ouellette, vice-président principal de la Gestion des programmes et de l'Ingénierie de Bombardier Aviation. « De toute la série de prix qu'a déjà reçu cet impressionnant avion, cette reconnaissance des pairs de notre province est particulièrement satisfaisante, car elle honore le leadership technique de calibre mondial de Bombardier et les efforts novateurs d'ingénierie qui ont aidé à mener cette percée technologique sur le marché. »

La conception entièrement nouvelle et novatrice de l'avion Global 7500 et son développement ont exigé la collaboration de plus de 2 000 ingénieurs et fournisseurs de Bombardier. Le travail d'ingénierie a comporté des millions d'heures-personnes de dizaines d'équipes et la coordination et le travail concerté de nombreux fournisseurs importants d'éléments structurels et de systèmes.

Parmi les nombreuses innovations techniques qui permettent à l'avion Global 7500 de Bombardier de se démarquer de ses concurrents, on compte la conception évoluée de ses ailes. Avec son système complexe de volets et de becs de bord d'attaque, l'aile de l'avion maximise l'efficacité et le rendement aérodynamique pour procurer une sécurité améliorée et un vol exceptionnellement en douceur. L'avion Global 7500 surclasse également ses rivaux sur le plan des performances, avec une aptitude éprouvée à voler plus loin et plus vite, et avec ses capacités uniques d'approche à angle prononcé, il permet aux passagers d'accéder à des aéroports d'accès difficile comme celui de Londres-City. Dans le poste de pilotage, la technologie de commandes de vol électriques de dernière génération marie l'avionique avancée à une ergonomie et un contrôle exceptionnels pour assurer la protection d'enveloppe de vol la plus complète.

L'innovation technique s'étend également aux processus de construction. L'avion est assemblé à l'usine de Bombardier à Toronto à l'aide de méthodes novatrices et hautement reproductibles. Une technologie de pointe, comme le positionnement guidé par laser combiné à une robotique perfectionnée, contribue à des résultats prévisibles et les normes de qualité les plus élevés sur chaque avion.

Le développement de l'avion Global 7500 a eu des retombées sur le secteur aéronautique ontarien depuis dix ans, élargissant l'expérience et les capacités des ingénieurs, des techniciens et des technologues de la province.

En plus du prix OPEA 2019, l'avion Global 7500 a été couronné avion d'affaires de l'année 2019 parmi les meilleurs d'entre les meilleurs désignés par le Robb Report, grand lauréat des prix Laureate 2019 d'Aviation Week dans la catégorie de l'aviation d'affaires et a gagné un prix Red Dot 2018 pour le design.

Le plus récent avion Global soulève beaucoup d'intérêt sur le marché de l'aviation d'affaires. Bombardier Aviation maintient un robuste carnet de commandes de 15,3 milliards de dollars qui le place en tête de l'industrie, dont l'avion Global 7500 constitue une solide portion, bien réparti sur les prochaines années.

À propos de Bombardier

Comptant plus de 68 000 employés répartis entre quatre secteurs d'activité, Bombardier est un leader mondial de l'industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d'efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier possède des installations de production et d'ingénierie dans 28 pays, couvrant les secteurs Transport, Avions d'affaires, Avions commerciaux et Aérostructures et Services d'ingénierie. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l'exercice clos le 31 décembre 2018, nos revenus ont totalisé 16,2 milliards $ US. La Société est reconnue parmi les 100 entreprises les plus écoresponsables du monde inscrites à l'indice mondial. Vous trouverez nouvelles et information à l'adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

