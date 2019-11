Départ de Carolle Dubé à la présidence de l'APTS - La FIQ salue son engagement et son dévouement au monde syndical





MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec - FIQ tient à souligner l'immense travail accompli par Carolle Dubé qui quitte son poste à la présidence de l'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS) pour une retraite bien méritée.

« Après près de 30 ans de militantisme, nous perdons une grande alliée du monde syndical. Carolle était connue et reconnue pour son leadership et son engagement sincère à la défense des membres de son organisation. Sa force de conviction, son intégrité et son dévouement de tous les instants pour la défense d'un réseau public de santé universel et accessible nous manqueront grandement. Nos collaborations, notamment celle de l'alliance historique APTS-FIQ pour la présente négociation avec le gouvernement du Québec, nous ont permis de connaître une femme de coeur animée par des valeurs d'équité et de justice sociale », de souligner Nancy Bédard, présidente de la FIQ.

La Fédération profite de l'occasion pour féliciter l'ensemble du nouvel exécutif national élu dont, madame Andrée Poirier, nouvelle présidente de l'APTS. « Nous offrons notre pleine et entière collaboration à ce nouvel exécutif national afin de mener à bien nos luttes communes dont celle qui unit les 131 000 membres de la FIQ et de l'APTS pour le renouvellement de leur convention collective », de conclure madame Bédard.

À propos de la FIQ

La Fédération représente 76 000 professionnelles en soins infirmiers et cardiorespiratoires, soit la grande majorité des infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé et de services sociaux québécois.

