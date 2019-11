Le Prevent Group accuse Volkswagen de comportement anticoncurrentiel dans une nouvelle poursuite





Une poursuite antitrust intentée par Boies Schiller Flexner LLP allègue que Volkswagen a utilisé son pouvoir sur les fournisseurs pour obtenir des accords anticoncurrentiels et une concurrence dommageable sur le marché des pièces détachées automobiles DETROIT, 18 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Le Prevent Group, un fournisseur de pièces automobiles, a déposé aujourd'hui une plainte contre Volkswagen AG et Volkswagen Group of America, Inc (« Volkswagen ») pour violation des lois antitrust fédérales, conspiration civile et ingérence délictuelle. (Affaire n° 19-13400). Prevent, représenté par Boies Schiller Flexner LLP, un goliath du litige, allègue que Volkswagen a eu recours à des tactiques anticoncurrentielles pour empêcher de gros fournisseurs comme Prevent d'acquérir de petits fournisseurs de pièces automobiles aux États-Unis, dont au moins sept étaient établis au Michigan.

Les fournisseurs de niveau inférieur de Volkswagen, qui sont petits, fragmentés et poussés au bord de l'insolvabilité, n'ont généralement pas d'autre choix que de « se conformer » aux conditions et prix injustes de Volkswagen ou « de mourir », affirme la plainte. Volkswagen craignait de perdre sa capacité d'obtenir des prix et des conditions inférieurs aux niveaux concurrentiels si ces petites entreprises étaient rachetées par un grand fournisseur comme Prevent, comme l'allègue la plainte.

Lorsque Prevent a fait l'acquisition d'une entreprise appelée Car Trim qui avait été un fournisseur de pièces pour les véhicules Volkswagen, ce fut le « coup de grâce » pour Volkswagen, affirme la plainte. En réponse, Volkswagen a lancé une campagne anticoncurrentielle interne appelée « Project 1 », qui est détaillée dans la plainte et est basée sur des documents internes de Volkswagen qui ont été obtenus auprès d'une source de haut niveau au sein de la société. Le but de cette stratégie, selon la plainte, était d'empêcher toute acquisition de fournisseurs plus petits et « fortement dépendants ». Volkswagen a suivi ces fournisseurs sur une liste secrète de « fournisseurs problématiques », a surveillé les activités potentielles de fusion et d'acquisition, puis est intervenu pour arrêter toute vente qu'il jugeait menaçante pour son pouvoir de marché.

La plainte allègue que ces efforts se sont intensifiés à la suite de l'accord de Volkswagen de payer 15,5 milliards USD pour régler les poursuites publiques et privées résultant de son scandale « Dieselgate ». La société, qui était désireuse de réduire les coûts pour couvrir des règlements et amendes historiques, a utilisé son pouvoir de marché pour presser ses petits fournisseurs de niveau 2 et de niveau 3 et pour arrêter toute acquisition qui pourrait limiter ce pouvoir de marché.

Prevent Group, un réseau mondial privé d'entreprises engagées dans la fourniture de pièces détachées automobiles, était une cible directe de cette campagne anticoncurrentielle. Au cours des 15 dernières années, Prevent Group s'est développé en acquérant de plus petits fournisseurs de pièces automobiles de niveau 2 et 3 à travers le monde, augmentant ainsi leur efficacité et leur rendement.

Volkswagen a déployé « Project 1 » pour bloquer au moins sept autres acquisitions par Prevent aux États-Unis, affirme la plainte. Les tactiques détaillées dans la plainte comprenaient l'obtention d'accords écrits de la direction des sociétés cibles de ne pas vendre leur entreprise au Prevent Group. Comme décrit dans la plainte, les accords exigeaient également des petits fournisseurs qu'ils informent Volkswagen s'ils étaient approchés par un acquéreur potentiel. Le but et l'effet de ces accords étaient de mettre fin à la consolidation proconcurrentielle entre les fournisseurs, d'interférer tortueusement avec les occasions d'affaires de Prevent et de causer du tort à Prevent. La plainte estime qu'en l'absence du système anticoncurrentiel de Volkswagen, Prevent aurait pu réaliser plus de 750 millions USD de bénéfices grâce à l'acquisition réussie de fournisseurs cibles dont le siège social se trouve aux États-Unis.

Duane L. Loft, associé chez Boies Schiller Flexner qui représente le Prevent Group, a déclaré : « Cette poursuite expose minutieusement l'existence d'un stratagème de Volkswagen visant à maintenir sa mainmise sur les fournisseurs de pièces détachées automobiles, à mettre fin aux acquisitions qui auraient été bonnes pour la concurrence et à nuire aux consommateurs d'automobiles. Nous attendons avec impatience que justice soit faite et que Volkswagen réponde de ses fautes durant une audience publique. »

Prevent réclame des dommages-intérêts de plus de 750 millions USD et une mesure provisoire et conservatoire pour les violations présumées de Volkswagen dans le district est du Michigan, la cour fédérale à Detroit.

À propos du Prevent Group

Le Prevent Group est une famille d'entreprises impliquées dans la fabrication et la distribution de pièces détachées automobiles. Grâce à son expertise commerciale et logistique, le Prevent Group allie un savoir-faire complet à des processus de production rentables et respectueux de l'environnement.

À propos de Boies Schiller Flexner

Boies Schiller Flexner LLP ( www.bsfllp.com ) est l'un des plus importants cabinets d'avocats aux États-Unis. Il agit régulièrement à titre de conseiller juridique principal dans les litiges les plus importants et les plus médiatisés et représente certaines des organisations les plus importantes et les plus sophistiquées du monde lorsque les résultats comptent le plus.

