L'IFIC accueille favorablement le rapport sur la réduction du fardeau réglementaire de la CVMO

TORONTO, 19 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- L'Institut des fonds d'investissement du Canada (IFIC) a accueilli favorablement le rapport publié aujourd'hui par la Commission des valeurs mobilières de l'Ontario (CVMO) dans lequel elle décrit ses initiatives en matière de réduction du fardeau réglementaire pesant sur les marchés financiers de l'Ontario.



« La CVMO doit être félicitée pour sa volonté de consulter les parties prenantes et pour l'étendue des réformes qu'elle envisage en réponse aux commentaires reçus », a déclaré Paul C. Bourque, président et chef de la direction de l'IFIC. « Le secteur des fonds communs de placement et les investisseurs qu'il sert profiteront grandement des efforts de la CVMO visant à rationaliser et à moderniser ses méthodes de réglementation. »

Surtout, l'IFIC a accueilli avec satisfaction la réflexion de la CVMO sur des mesures de réduction du fardeau réglementaire, qui prendraient la forme d'une diminution de la fréquence des dépôts de prospectus des fonds d'investissement et d'une amélioration de la coordination des examens de conformité avec les autres organismes de réglementation. L'IFIC a l'intention de continuer sa collaboration avec la CVMO pendant que celle-ci s'emploie à atteindre les objectifs énoncés dans son rapport.

« Nous encourageons aussi d'autres membres des Autorités canadiennes en valeurs mobilières à travailler avec la CVMO pour étendre ces initiatives à d'autres territoires du Canada », a ajouté M. Bourque.

