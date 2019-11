Avis aux médias - Cérémonie d'assermentation des membres du Conseil des ministres du Canada





OTTAWA, le 19 nov. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, présidera la cérémonie d'assermentation de membres du 29e Conseil des ministres du Canada. L'événement aura lieu dans la salle de la Tente à Rideau Hall le mercredi 20 novembre 2019, à 13 h 30.

La cérémonie d'assermentation sera suivie d'une photo officielle de la gouverneure générale avec le Conseil des ministres.

La cérémonie se déroulera en direct sur Facebook sur le compte GGJuliePayette.

Pour de plus amples renseignements sur des cérémonies d'assermentation et les serments officiels (le serment d'allégeance, le serment des conseillers privés et le serment d'office), visitez www.gg.ca.

La cérémonie d'assermentation sera ouverte aux photographes. Il y aura un pool média pour les caméras vidéo. Les journalistes auront accès à une salle à l'intérieur de Rideau Hall depuis laquelle ils pourront suivre la cérémonie sur un écran. Pour plus d'information au sujet du pool, veuillez communiquer avec la Tribune de la presse parlementaire au 613?992?6517.

Cet événement est réservé aux médias accrédités par la Tribune de la presse parlementaire. Les journalistes qui ne sont pas membres de la Tribune doivent contacter pierre.cuguen@parl.gc.ca pour obtenir une accréditation temporaire.

Les médias qui couvrent la cérémonie sont priés de se présenter à l'entrée Princesse Anne avant 12 h 45 le jour de l'événement.

