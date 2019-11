OCP annonce la date de publication de ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2019





OCP S.A. (« OCP » ou la « Société »), un leader mondial du secteur des fertilisants, publiera ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2019 le mardi 26 novembre 2019. Les résultats seront disponibles pour les porteurs d'obligations de la Société, les acheteurs institutionnels qualifiés, les analystes de titres et les teneurs de marché sur le portail Intralinks d'OCP à partir de 9h00 (HE), 15h00 (heure du Maroc, GMT+1) et 14h00 (heure de Londres, GMT).

L'équipe dirigeante d'OCP organisera une conférence téléphonique ? pour commenter ses résultats pour le troisième trimestre et les neuf premiers mois de 2019 ? à 10h00 (HE), 16h00 (heure du Maroc, GMT+1) et 15h00 (heure de Londres, GMT) le mardi 26 novembre 2019 pour les porteurs d'obligations de la Société, les acheteurs institutionnels qualifiés, les analystes de titres et les teneurs de marché.

Les parties éligibles, pas encore inscrites pour pouvoir accéder au portail Intralinks, peuvent le faire en contactant le département Relations avec les investisseurs par courriel à g.laraki@ocpgroup.ma

À propos d'OCP

OCP est un leader mondial du secteur des engrais, avec près d'un siècle d'expérience de production. OCP dispose d'un accès exclusif à la plus importante réserve de roches phosphatées au monde. Parmi les producteurs de minerai de phosphate à plus faible coût de l'industrie, la société est devenue un acteur majeur en termes de volumes produits et négociés sur l'ensemble de la chaîne de valeur des produits phosphatés. OCP emploie 21 000 personnes et participe au dynamisme régional grâce à ses activités minières, sa production d'engrais et son programme de développement durable.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.ocpgroup.ma.

