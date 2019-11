Moutai Group remarque qu'une pénurie d'approvisionnement s'est profilée dans les marchés étrangers en 2019





- La société prévoit renforcer davantage sa présence dans les marchés étrangers l'an prochain

ZHUHAI, Chine, 19 novembre 2019 /CNW/ - Kweichow Moutai Group a annoncé lors de la conférence des distributeurs étrangers 2019, qui a eu lieu le 10 novembre, que le groupe a exporté 1 576,82 tonnes métriques de produits Moutai et d'autres marques regroupées sous la bannière Moutai durant les dix mois qui se sont terminés le 31 octobre 2019, enregistrant des exportations évaluées à 369 millions $ US. Dans le cadre des investissements continus visant à élargir son réseau de distributeurs étrangers, le fabricant de spiritueux chinois a ajouté un distributeur d'importance en vertu d'une entente d'essai et a ouvert 10 nouvelles boutiques au sein des marchés internationaux au cours de 2019. Moutai compte actuellement 107 distributeurs étrangers répartis dans 64 pays et régions sur cinq continents, dont 44 pays ciblés par l'initiative « Belt and Road » du gouvernement chinois, six de plus qu'au terme de l'année dernière.

En raison de la popularité croissante de Moutai partout sur la planète au cours des dernières années, le producteur de spiritueux a noté l'an dernier une tendance à la pénurie d'approvisionnement dans les marchés étrangers. Alors que le déséquilibre entre l'offre et la demande continue de se creuser, Moutai a enregistré une pénurie d'approvisionnement au sein des marchés étrangers pour la première fois en 2019.

Li Baofang, président de Moutai Group et secrétaire du comité du parti, déclare : « Il s'agit de l'un des changements les plus importants que nous avons vus dans les marchés étrangers depuis la remontée de Moutai au sein du marché national en 2016. C'est un vibrant témoignage de l'efficacité des initiatives de promotion de Moutai dans les marchés étrangers au cours des dernières années. Nous avons réussi à accroître notre présence dans les marchés hors Chine grâce à la popularité croissante de Moutai auprès des consommateurs du monde entier, qui est le fruit du travail acharné de toute l'équipe de Moutai Group, lequel remonte maintenant à plusieurs années. »

M. Li soutient : « Il ne reste plus que 50 jours avant l'arrivée de 2020. Moutai enregistrera fort probablement des ventes de 100 milliards de yuans (environ 14 milliards $ US) d'ici la fin de l'année, réalisant notre 13e plan quinquennal un an d'avance. En conséquence, nous pourrons commencer à établir plus tôt notre 14e plan quinquennal. » Il ajoute : « Pour ces raisons, 2020 est l'année où nous consoliderons nos assises (Year of Strengthening Our Foundation). »

« Comme la popularité de Moutai ne cesse de croître dans les marchés internationaux, nous continuerons d'appuyer l'initiative "Belt and Road" pour nous aligner sur la mission suprême de celle-ci. Nous avons très hâte de produire des résultats fructueux au cours des prochaines années, et nous estimons être sur la bonne voie pour créer un avenir prometteur pour la marque Moutai. »

Li Jingren, directeur général de Moutai Group et secrétaire adjoint du parti, affirme : « Nous espérons que nos distributeurs étrangers continueront d'appuyer la croissance future de Moutai en travaillant étroitement avec nous pour redéfinir les marchés étrangers en établissant un consensus plus large et en améliorant la compréhension de la culture Moutai, alors que nous cherchons à mieux définir la culture de chaque marché orienté vers la consommation de boissons alcoolisées. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1031601/2019_overseas_distributors_conference_of_Kweichow_Moutai_Group.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1031602/Kweichow_Moutai_Group_Li_Baofang.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1031603/Kweichow_Moutai_Group_Li_Jingren.jpg

