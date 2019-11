Mötley Crüe est de retour!





LE PLUS CÉLÈBRE GROUPE ROCK DÉTRUIT SON ENTENTE DE CESSATION DE TOURNÉE

#MotleyCrueIsBack

LOS ANGELES, 19 novembre 2019 /CNW/ - Presque 6 ans après avoir signé une entente de cessation de tournée, ce contrat a été mis de côté parce qu'une toute nouvelle génération de « Crüeheads » demande sans relâche la réunion du groupe. Après le succès retentissant de son film biographique, THE DIRT, diffusé par NETFLIX, Mötley Crüe a séduit un immense auditoire de nouveaux admirateurs. Le groupe étant surtout connu pour enfreindre les règles a donc détruit son contrat de cessation de tournée à la façon Mötley Crüe, c'est-à-dire en le faisant exploser.

Assistez à sa destruction ICI!

Après avoir partagé la scène pendant 35 ans, les membres de Mötley Crüe, qui ont lancé Dr. Feelgood il y a 30 ans, se sont séparés après leur dernier concert, qui a eu lieu le 31 décembre 2015, sans s'adresser la parole depuis. Ce n'est qu'en 2018 que Vince, Nikki, Mick et Tommy se sont réunis pour prendre part au tournage du film THE DIRT, qui les a étonnamment rassemblés et incités à converger vers le studio d'enregistrement, ayant opté pour des avenues différentes depuis plusieurs années. Ils ont ainsi mis le feu aux poudres.

« Depuis que j'ai incarné Tommy Lee dans The Dirt, bon nombre de mes inconditionnels disent qu'ils auraient aimé pouvoir voir en concert les vrais membres de Mötley Crüe », déclare Colson Baker (alias Machine Gun Kelly). « Je n'aurais jamais pensé que cela allait devenir une réalité. Les amateurs de Mötley Crüe ont parlé, et le groupe les a entendus! »

Rotten Tomatoes attribue à THE DIRT un score de 95 % selon l'auditoire. Ce succès phénoménal, qui a pris d'assaut le monde entier plus tôt cette année, a aussi porté la popularité de Mötley Crüe à de nouveaux sommets, propulsant le répertoire musical du groupe au haut des classements de la planète, alors que la tranche démographique des 18 à 44 ans représente désormais 64 % de ses admirateurs. De plus, dans les six mois qui ont suivi la sortie de THE DIRT, la diffusion musicale en continu de la musique de Mötley Crüe a fait un bond prodigieux de 350 % toutes plates-formes de diffusion en continu confondues. Toutefois, la plupart de ces nouveaux adeptes n'ont jamais vu les spectacles en direct légendaires du groupe, que les « Crüeheads » affectionnent depuis presque 4 décennies.

