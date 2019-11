Déclaration sur la négociation collective dans le secteur de l'éducation en Ontario





OTTAWA, 19 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les 55 syndicats représentés au Conseil canadien du Congrès du travail du Canada (CTC) déclarent leur soutien à l'égard des syndicats de l'éducation de l'Ontario qui demandent au gouvernement d'appuyer un enseignement de haute qualité.



Les membres de la Fédération des enseignantes et des enseignants de l'élémentaire de l'Ontario, de l'Association des enseignantes et des enseignants catholiques anglo-ontariens et de la Fédération des enseignantes et enseignants des écoles secondaires de l'Ontario ont massivement voté pour défendre l'éducation financée par les fonds publics.

Le personnel enseignant et du secteur de l'éducation parle au nom des parents frustrés, qui sont exaspérés par le nombre toujours grandissant d'élèves par classe et par les réductions dramatiques dans le personnel enseignant. Le personnel enseignant et du secteur de l'éducation soutient les élèves, qui n'ont plus accès à certaines options de cours et de programmes. Il se porte à la défense des élèves vulnérables et à risque de l'Ontario qui seront les plus durement touchés par les réductions budgétaires du gouvernement de Doug Ford. Il fait la promotion de l'apprentissage chez les jeunes enfants en se portant à la défense du programme de maternelle à temps plein de l'Ontario et du succès de sa combinaison unique d'expertise de ses enseignants et éducateurs à la petite enfance.

Doug Ford n'a pas le courage d'admettre l'ampleur et les conséquences dévastatrices de ses compressions. Il espère berner les Ontariens avec ses manipulations et faussetés flagrantes.

Les parents, les enseignants, les travailleurs de l'éducation, les étudiants et les électeurs en ont assez. En portant atteinte au système d'éducation financé par les fonds publics et en s'attaquant à nos écoles, le gouvernement Ford met en péril l'avenir de nos enfants et de l'économie de l'Ontario.

Non seulement le gouvernement Ford a tenté d'affaiblir les fondements de l'éducation financée par les fonds publics, il a fait preuve de mépris envers la négociation collective libre et juste, récemment avec le projet de loi 124, qui viole les droits en vertu de la Charte des employés de la fonction publique de l'Ontario.

Les syndicats du CTC demandent au gouvernement Ford de cesser ses attaques contre l'éducation financée par les fonds publics, d'être à l'écoute des besoins des parents, des élèves et du personnel du secteur de l'éducation et de négocier avec sérieux une entente équitable avec ces affiliés.

Les syndicats faisant partie du CTC s'engagent à :

se montrer solidaires du personnel enseignant et du secteur de l'éducation de l'Ontario et les soutenir;

se porter à la défense de l'éducation de haute qualité financée par les fonds publics;

défendre le personnel enseignant et du secteur de l'éducation contre les attaques du gouvernement Ford;

renouveler ses efforts pour lutter en faveur des étudiantes et étudiants et pour l'éducation de haute qualité financée par les fonds publics.

Le CTC représente plus de trois millions de travailleurs et travailleuses et réunit les syndicats nationaux et internationaux du Canada, les fédérations provinciales et territoriales du travail et 107 conseils du travail régionaux dont les membres travaillent dans presque tous les secteurs de l'économie canadienne, exerçant toutes les professions dans toutes les parties du Canada.

