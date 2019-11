CutPRO® Cut Resistant Clothing sponsorise Glass Focus 2019, le salon de référence consacré au verre





L'entreprise britannique CutPRO® parraine l'événement Glass Focus 2019 de cette année, qui aura lieu le 21 novembre à Sheffield, au Royaume-Uni.

Robert Kaiser, PDG de PPSS Group, la société à l'origine de la marque CutPRO®, a également annoncé sa participation dans la catégorie « Health and Safety Action » (Actions en faveur de la santé et de la sécurité) : « Nous avons bon espoir de remporter ce prix prestigieux. Notre marque novatrice et pionnière de vêtements résistants aux coupures très performants mérite ce niveau de reconnaissance. »

L'événement est organisé par British Glass, l'organisme représentant le secteur au Royaume-Uni. Exprimant les valeurs et intérêts du secteur du verre, son objectif est d'assurer un avenir prospère et durable.

Basée au Royaume-Uni, PPSS Group produit des vêtements résistants aux coupures depuis une dizaine d'années. Son unique but est la protection des professionnels de première ligne dans des secteurs où les coupures et lacérations représentent un risque élevé, comme par exemple celui de la sécurité intérieure.

En février 2018 a été lancée la marque CutPRO®, très célèbre aujourd'hui, qui utilise également son propre tissu résistant aux coupures : Cut-Tex® PRO. Cut-Tex® PRO a atteint des niveaux remarquables de résistance aux coupures, aux déchirures, à l'abrasion et à la perforation, tout en étant extrêmement durable, léger et plutôt confortable.

En couche unique, il offre un niveau A5 de résistance aux coupures par lame selon la norme ANSI/ISEA 2016.

Eve Ichim, conseillère produit principale chez CutPRO®, a joué le rôle d'intermédiaire entre des clients potentiels et l'équipe production de l'entreprise, collectant des informations pertinentes au sujet des exigences et préférences précises pour les vêtements résistants aux coupures.

Sur la base de ces informations ont été effectués une étude de marché approfondie et des travaux avec le département habillement multiprimé de l'une des plus importantes universités du Royaume-Uni. CutPRO® permet aujourd'hui les conceptions de vêtements ultimes, faisant passer à un tout autre niveau les notions de 'durabilité' et de 'qualité'.

Fabriqués dans l'Union européenne, tous les vêtements bénéficient d'un marquage et d'une certification CE complets (Cat II PPE). Cela signifie qu'ils sont totalement conformes aux lois, règles et réglementations européennes.

Tous les vêtements ont également fait l'objet d'une évaluation positive dans le cadre de la dernière norme EN 388:2016 révisée, confirmant les niveaux de performance suivants : Résistance aux coupures de niveau E (niveau 5 avec la norme précédente). Résistance à la perforation de niveau 4. Résistance aux déchirures de niveau 4. Résistance à l'abrasion de niveau 3.

Si vous prévoyez de venir à Glass Focus 2019, arrêtez-vous sur notre stand pour parler à notre équipe. Vous serez accueilli à bras ouverts et avec un niveau de connaissances techniques exceptionnel.

Robert Kaiser a par ailleurs annoncé récemment la participation de sa société au salon glasstec2020, qui se tiendra l'an prochain à Düsseldorf, en Allemagne :

« Nous avons décidé de présenter et d'exposer notre gamme véritablement exceptionnelle de vêtements résistants aux coupures à glasstec2020, le plus important salon au monde ? et le plus réputé ? dans le secteur du verre. »

« Pour nous, il n'y a pas de meilleure plateforme pour présenter au monde notre gamme de vêtements résistants aux coupures susceptibles de sauver des vies. »

Si vous avez des questions par rapport aux vêtements résistants aux coupures, vous pouvez nous envoyer un courriel à info@cut-pro.com ou consulter le site www.cut-pro.com.

À propos de CutPRO®

CutPRO® Cut Resistant Clothing est une marque pionnière de vêtements haute protection. Nos articles sont fabriqués à partir de Cut-Tex® PRO, le tissu résistant aux coupures le plus fiable au monde, entièrement certifié et rigoureusement testé en conditions réelles. Retrouvez la société sur les réseaux sociaux : Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram.

