Linglong Tire et la Juventus prolongent leur partenariat pour trois ans





ZHAOYUAN, Chine, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Linglong Tire et la Juventus sont heureux d'annoncer que Linglong reste partenaire mondial officiel de la Juventus jusqu'en 2022. L'aventure partagée par Linglong Tire et la Juventus depuis la signature de leur accord de partenariat le 1er février 2018 a été incroyable ? une aventure au cours de laquelle la Juventus a gagné deux championnats de Série A, une Coppa Italia et une Supercoupe d'Italie.

Les deux parties ont su établir un partenariat étroit et collaboratif, qui a permis à chacune d'elles de bénéficier de certains avantages, et les fans peuvent se réjouir d'une collaboration encore plus intensive entre elles.

« Nous sommes ravis de poursuivre cette relation fructueuse avec Linglong Tire », a déclaré Giorgio Ricci, directeur financier de la Juventus. « Ce partenariat s'est révélé bénéfique pour les deux marques et nous a permis de poursuivre notre croissance mondiale grâce à une série d'opérations fantastiques. Nous nous réjouissons d'étendre notre collaboration pour offrir des expériences encore plus fortes aux fans. »

« Ces dernières années, la Juventus et Linglong ont travaillé de concert pour nouer une bonne relation de collaboration ainsi qu'une amitié profonde », a indiqué Wang Feng, président de Linglong. « Grâce aux fans du club, nombreux et loyaux tout autour du monde, Linglong a pu améliorer son image de marque et augmenter ses ventes, un plus grand nombre de consommateurs optant aujourd'hui pour la marque. Le renouvellement de ce partenariat est né du respect que nous portons en commun à des valeurs exceptionnelles. Par conséquent, nous continuerons à collaborer avec la Juventus jusqu'en 2022 pour satisfaire et surprendre encore davantage les fans et consommateurs du monde entier. »

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1031531/Linglong_Tire_Juventus.jpg

