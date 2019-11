Grande corvée 2.0 - Une promotion utile pour favoriser l'attraction et la rétention des travailleurs expérimentés, croit la FCCQ





QUÉBEC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Informer les travailleurs expérimentés sur les mesures encourageant le prolongement de leur carrière est une initiative qui a fait ses preuves ailleurs dans le monde et aura un impact positif pour attirer et retenir ces travailleurs en emploi, croit la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ).

« Notre étude Les travailleurs expérimentés : un potentiel sous-exploité donne en exemple la Finlande, dont le taux d'activité des travailleurs expérimentés a drastiquement augmenté après une campagne de valorisation de ces travailleurs », souligne Stéphane Forget, président-directeur général de la FCCQ. « Il faut aussi lutter contre les préjugés liés à l'âgisme et l'initiative du gouvernement y contribuera. »

Dans son étude, la FCCQ souligne qu'un des freins au maintien des travailleurs expérimentés en entreprise est la crainte qu'on les employeurs à l'égard de la productivité de ces travailleurs. « Un peu partout au Québec et dans le monde, de simples adaptations à l'horaire ou au type de tâches permettent de garder en poste des travailleurs expérimentés qui ne demandent pas mieux que de contribuer à l'économie québécoise, et ainsi atténuer l'effet de la pénurie de main-d'oeuvre », explique Stéphane Forget, rappelant que le taux d'activité des Québécois âgés entre 60 et 64 ans est plus bas qu'ailleurs au Canada.

Pour la FCCQ, la campagne promotionnelle lancée par le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, va dans le sens des recommandations qu'elle avait émises. « Nous proposons une approche globale qui comprend des incitatifs financiers pour les travailleurs expérimentés mais aussi pour leurs employeurs, de la communication pour reconnaître la valeur de l'expérience, ainsi que des efforts de coordination pour permettre les aménagements requis à l'organisation du travail », poursuit Stéphane Forget.

La FCCQ continuera, par ailleurs, ses représentations auprès du gouvernement pour améliorer le Régime des rentes du Québec et réfléchir à l'âge normal de la retraite. « Pour faire face au vieillissement de la population qui alourdit la pénurie de main-d'oeuvre, le gouvernement, les entreprises et les syndicats ont tout à gagner à travailler ensemble. Le Québec a besoin de la contribution des travailleurs de tous âges et plusieurs entreprises d'ici, qui ont déjà agi pour favoriser l'attraction et la rétention des travailleurs expérimentés, en voient les bénéfices et les retombées partout au Québec », conclut Stéphane Forget.

L'étude de la FCCQ peut être consultée sur son site Internet ou en cliquant sur ce lien.

À propos de la FCCQ

Grâce à son vaste réseau de plus de 130 chambres de commerce et 1 100 membres corporatifs, la Fédération des chambres de commerce du Québec (FCCQ) représente plus de 50 000 entreprises exerçant leurs activités dans tous les secteurs de l'économie et sur l'ensemble du territoire québécois. Plus important réseau de gens d'affaires et d'entreprises du Québec, la FCCQ est à la fois une fédération de chambres de commerce et une chambre de commerce provinciale. Ses membres, qu'ils soient chambres ou entreprises, poursuivent tous le même but : favoriser un environnement d'affaires innovant et concurrentiel.

SOURCE Fédération des Chambres de commerce du Québec

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 11:14 et diffusé par :