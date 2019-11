Le module C-V2X de Quectel utilisé pour un projet de camion intelligent au port international de Shanghai





SHANGHAI, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Quectel Wireless Solutions (code d'action : 603236.SS), premier fournisseur mondial de modules IdO, s'est associé à SAIC Motor, au port international de Shanghai et à China Mobile pour installer ses modules C-V2X à bord de camions et réaliser des essais de véhicules intelligents à destination du secteur du transport maritime.

Développé par SAIC Motor, les poids lourds intelligents utilisent des technologies de pointe, notamment la 5G, la technologie V2X et l'IA, dans le but d'assurer une conduite intelligente de niveau 4 avec la 5G dans le port. Tous les camions sont équipés de capteurs qui leur permettent de percevoir l'environnement extérieur et de gérer des situations inattendues telles que des vents latéraux, des obstacles sur la route ou des piétons. Une fois arrivé à destination, les véhicules peuvent également se garer aux emplacements prévus.

Les modules C-V2X AG15 de Quectel ont été intégrés aux camions pour les aider à identifier les éléments situés sur le bord des routes ? barrières, feux de circulation, etc. ? et à communiquer avec eux, avec pour résultat une nette amélioration de la sécurité et de l'efficacité de la conduite.

Selon un rapport de McKinsey and Company, les ports automatisés se révèlent plus sûrs, plus économiques et plus efficaces que les ports traditionnels. Pourtant, la progression de l'automatisation reste lente par rapport à d'autres secteurs, notamment en raison des coûts initiaux élevés allant de pair avec l'automatisation et des difficultés à garantir l'efficacité des opérations.

Ce même rapport indique que l'introduction de la 5G permet dorénavant aux propriétaires de ports d'adopter l'automatisation à un coût réduit de 25 à 55 % tout en augmentant la productivité de 10 à 35 %.

Des modules tels que ceux du portefeuille C-V2X de Quectel promettent une rentabilité et une flexibilité encore plus importantes que les cibles conventionnelles des investissements dans l'automatisation, car ils peuvent être installés de façon personnalisée pour répondre aux besoins particuliers des constructeurs automobiles ou des administrations portuaires.

En outre, le module AG520R de Quectel intégrant les technologies LTE+C-V2X a aidé plus de 30 clients du secteur de l'automobile à concevoir leurs produits. Le module AG550Q 5G+C-V2X, en cours de développement, sera compatible avec l'AG520R tant au niveau matériel que logiciel (HW/SW), ce qui garantit une migration plus aisée de la LTE à la 5G. L'automatisation progresse actuellement à très grande vitesse.

Le communiqué complet est disponible à cette adresse : https://www.quectel.com/infocenter/news/580.htm

À propos de Quectel

Quectel Wireless Solutions Co., Ltd. est le premier fournisseur mondial de modules cellulaires et GNSS, avec un large portefeuille de produits couvrant les technologies sans fil les plus récentes : 5G, LTE/LTE-A, C-V2X, NB-IdO/LTE-M, UMTS/HSPA(+), GSM/GPRS et GNSS. Les produits Quectel sont largement utilisés dans les domaines de l'IdO/M2M, notamment le paiement intelligent, la télématique et les transports, l'énergie intelligente, les villes intelligentes, la sécurité, les passerelles sans fil, la santé, l'agriculture et la surveillance environnementale. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site Web de Quectel et sur les pages LinkedIn , Facebook et Twitter de la société.

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 11:15 et diffusé par :