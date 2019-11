Le marché mondial des écouteurs entièrement sans fil atteint 33 millions d'unités au troisième trimestre 2019





L'ampleur du marché mondial des écouteurs entièrement sans fil a atteint 33 millions d'unités (4,1 milliards USD) au troisième trimestre 2019, ce qui constitue une augmentation de 22 % en glissement trimestriel, selon les données de l'étude du marché des écouteurs menée par Counterpoint Research.

D'un point de vue géographique, les États-Unis représentent 31 % du marché mondial. Le nombre d'unités vendues en un seul trimestre y a dépassé la barre des dix millions pour la première fois. La Chine a, quant à elle, récemment connu une expansion significative des ventes, avec une croissance de 44 % en glissement trimestriel au troisième trimestre.

Apple reste leader, mais ses parts de marché sont passées de 53 % au deuxième trimestre à 45 % au troisième trimestre en raison de la croissance d'acteurs de second plan. Alors que Samsung a été reléguée à la troisième place, Xiaomi s'est hissée en deuxième position, grâce à une forte augmentation des ventes de ses Redmi Airdots.

JBL et Beats suivent respectivement aux quatrième et cinquième places du classement des plus grandes marques. Les parts de marché de leurs nouveaux modèles haut de gamme, tels que les écouteurs JBL TUNE 120 sortis en juillet et les Beats Powerbeats Pro commercialisés en mai, ont enregistré une hausse importante, stimulée par les évaluations favorables des consommateurs, satisfaits de leur design et de leur qualité acoustique.

Amoi s'est emparée de la sixième place du classement mondial, bénéficiant du gain de popularité de son produit F9, principalement grâce au marché intérieur chinois.

L'intérêt des consommateurs s'amplifie alors que de nouveaux modèles puissants, comme les AirPods Pro d'Apple, les Echo Buds d'Amazon et les Surface Earbuds de Microsoft, ont récemment été commercialisés. Vu la dynamique de croissance actuelle et les effets des promotions de fin d'année, le marché devrait afficher une croissance encore plus importante au quatrième trimestre. Counterpoint Research estime dès lors que le marché devrait atteindre 120 millions d'unités pour l'ensemble de l'année 2019.

Liz Lee, analyste principale chez Counterpoint Research, a déclaré : « Les écouteurs entièrement sans fil s'inscrivent parfaitement dans le cadre des stratégies axées sur les communications vocales adoptées par les grandes entreprises technologiques mondiales pour leurs produits du futur, et dans celui de leurs efforts pour créer une forte valeur ajoutée. Ce sont surtout les géants de la tech comme Amazon, Microsoft et Google qui participent à la diffusion massive des assistants vocaux à IA sur les appareils mobiles. En conséquence, les écouteurs entièrement sans fil évolueront pour devenir des dispositifs encore plus intelligents en remplaçant et en optimisant certaines fonctions des smartphones actuels. »

L'« Étude du marché mondial des écouteurs entièrement sans fil ("hearables") par marque et par région : troisième trimestre 2019 » est disponible à la vente sur report.counterpointresearch.com

