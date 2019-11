La liste mondiale des Chercheurs fréquemment cités 2019 révèle les meilleurs talents dans le domaine des sciences et des sciences sociales





Les chercheurs aux États-Unis continuent de dominer le classement ; la Chine continentale accueille désormais la 2e plus grande concentration de chercheurs fréquemment cités, devançant ainsi le Royaume-Uni

LONDRES et PHILADELPHIE, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- The Web of Science Group, société de Clarivate Analytics, a publié aujourd'hui sa liste annuelle des Highly Cited Researchers (chercheurs fréquemment cités). Cette liste très attendue identifie les scientifiques et scientifiques sociaux qui ont produit de multiples articles se positionnant dans le top 1 % en termes de citation dans leur domaine et année de publication, démontrant une influence significative en matière de recherche parmi leurs homologues.

La méthodologie qui détermine le « qui est qui » parmi les chercheurs influents s'appuie sur les données et analyses réalisées par des experts bibliométriques issus de l' Institute for Scientific Information de Web of Science Group.

Principales conclusions pour l'année 2019 :

6 216 chercheurs fréquemment cités dans différents domaines issus de près de 60 pays.

Les États-Unis accueillent le plus grand nombre de chercheurs fréquemment cités, avec 2 737 auteurs, soit 44 % des chercheurs sur la liste. L'Université Harvard , qui accueille 203 chercheurs, est l'institution présentant la concentration la plus élevée de chercheurs fréquemment cités au monde. La Californie est également un foyer de talents, grâce à l'Université de Stanford ( 103), et les campus de l'Université de Californie à Berkeley , San Diego et Los Angeles accueillent chacun plus de 50 chercheurs.

, qui accueille 203 chercheurs, est l'institution présentant la concentration la plus élevée de chercheurs fréquemment cités au monde. La Californie est également un foyer de talents, grâce à l'Université de ( les campus de l'Université de Californie à , et accueillent chacun plus de 50 chercheurs. La Chine continentale a enregistré une croissance considérable, avec 636 chercheurs nommés parmi les chercheurs fréquemment cités, contre 482 en 2018. Dans les 21 catégories Essential Science Indicator ( ESI ) (indicateurs scientifiques fondamentaux), la Chine a enregistré une multiplication par trois du nombre de chercheurs nommés depuis 2014.

( ) (indicateurs scientifiques fondamentaux), la Chine a enregistré une multiplication par trois du nombre de chercheurs nommés depuis 2014. Tandis que la Chine a vu sa part de chercheurs fréquemment cités augmenter, d'autres pays ont enregistré un déclin. Le nombre de chercheurs fréquemment cités basés au sein d'institutions au Royaume-Uni a diminué pour atteindre 516 chercheurs cette année, contre 546 en 2018. Le nombre de chercheurs fréquemment cités basés en Allemagne et aux Pays-Bas a également diminué.

Dans la liste de cette année figurent 23 lauréats du prix Nobel, notamment trois annoncés cette année : Gregg L. Semenza de l'Université Johns Hopkins (physiologie ou médecine), John B. Goodenough de l'Université du Texas à Austin (chimie), et Esther Duflo du Massachusetts Institute of Technology (économie).

l'Université (physiologie ou médecine), l'Université du à (chimie), et du (économie). La liste des chercheurs fréquemment cités de cette année inclut également 57 Citation Laureates (lauréats de citation), qui sont des individus considérés par Web of Science Group via les analyses de citation comme « de catégorie prix Nobel », et comme de potentiels lauréats du prix Nobel.

(lauréats de citation), qui sont des individus considérés par Web of Science Group via les analyses de citation comme « de catégorie prix Nobel », et comme de potentiels lauréats du prix Nobel. 3 517 chercheurs au total sont récompensés pour leur performance dans les 21 domaines ESI , et 2 491 pour leur performance transversale, pour un total de 6 008 chercheurs uniques, certains chercheurs fréquemment cités apparaissant dans plus d'un domaine. C'est la deuxième année que des chercheurs présentant un impact transversal ? chercheurs ayant enregistré une exceptionnelle performance générale grâce à des articles à fort impact dans plusieurs domaines ? sont identifiés.

, et 2 491 pour leur performance transversale, pour un total de 6 008 chercheurs uniques, certains chercheurs fréquemment cités apparaissant dans plus d'un domaine. C'est la deuxième année que des chercheurs présentant un impact transversal ? chercheurs ayant enregistré une exceptionnelle performance générale grâce à des articles à fort impact dans plusieurs domaines ? sont identifiés. Parmi les chercheurs nommés en tant que chercheurs fréquemment cités dans les 21 domaines ESI , 185, soit 5 %, apparaissent deux deux catégories ESI , tandis qu'un nombre remarquable de 11 chercheurs ont fait preuve d'une exceptionnelle performance générale en étant nommé en tant que chercheur fréquemment cité dans trois catégories. Ces chercheurs sont basés dans le monde entier ? en Amérique du Nord, en Europe , en Asie et au Moyen-Orient.

, 185, soit 5 %, apparaissent deux deux catégories , tandis qu'un nombre remarquable de 11 chercheurs ont fait preuve d'une exceptionnelle performance générale en étant nommé en tant que chercheur fréquemment cité dans trois catégories. Ces chercheurs sont basés dans le monde entier ? en Amérique du Nord, en , en Asie et au Moyen-Orient. Les instituts de recherche australiens continuent de nous impressionner. Le nombre de chercheurs récompensés en tant que chercheurs fréquemment cités a plus que triplé en six ans, passant de 80 en 2014 à 271 en 2019, parmi ceux sélectionnés dans un ou plusieurs des 21 domaines. Les institutions de recherche australiennes semblent avoir recruté un nombre significatif de chercheurs fréquemment cités depuis 2014, tout en augmentant également le nombre de chercheurs fréquemment cités originaires du pays.

David Pendlebury, analyste principal de citation à l'Institute for Scientific Information, a déclaré : « La reconnaissance et le soutien de ces chercheurs exceptionnels représentent une activité importante pour les projets d'un pays ou d'une institution en vue d'avancées efficaces et accélérées. La liste des chercheurs fréquemment cités contribue à identifier cette fraction minime de la population de chercheurs qui étend significativement les frontières des connaissances. Ces chercheurs créent une plus-value pour la société, l'innovation et les connaissances qui permettent de rendre le monde plus sain, plus riche, plus durable et plus sécurisé. »

Les pays et régions comptant le plus grand nombre de chercheurs fréquemment cités sont les suivants :

Pays (principal) Nombre total de chercheurs fréquemment cités Pourcentage de chercheurs fréquemment cités États-Unis 2 737 44 % Chine continentale 636 10,2 % Royaume-Uni 516 8,3 % Allemagne 327 5,3 % Australie 271 4,4 % Canada 183 2,9 % Pays-Bas 164 2,6 % France 156 2,5 % Suisse 155 2,5 % Espagne 116 1,9 %

Tableau 1 : Bien que les chercheurs fréquemment cités représentent près de 60 pays, 85 % sont affiliés à des institutions issues de seulement dix pays, et 72 % des cinq premiers pays, soit une remarquable concentration des meilleurs talents.

Institutions Pays ou région Nombre de chercheurs fréquemment cités Université Harvard États-Unis 203 Université de Stanford États-Unis 103 Académie chinoise des sciences Chine continentale 101 Société Max-Planck Allemagne 73 Broad Institute États-Unis 60 Université de Californie, Berkeley États-Unis 58 Université Washington de St Louis États-Unis 55 Université Duke États-Unis 54 Massachusetts Institute of Technology (MIT) États-Unis 54 Memorial Sloan Kettering Cancer Center États-Unis 54 Université de Californie, San Diego États-Unis 54 Université de Californie, Los Angeles États-Unis 52 Université de Yale États-Unis 51 Université de Cambridge Royaume-Uni 50 Université de Columbia États-Unis 47 Université Johns Hopkins États-Unis 45 Université d'Oxford Royaume-Uni 44 Université Cornell États-Unis 42 Université Tsinghua Chine continentale 42 University College de Londres Royaume-Uni 40

Tableau 2 : « Résidence des chercheurs fréquemment cités » ? affiliations aux institutions et organisations déclarées par le chercheur.

Les données sont issues des 21 domaines généraux de recherche des Essential Science Indicators (indicateurs scientifiques fondamentaux), une composante des InCites . Les domaines sont définis par plusieurs ensembles de revues et, de manière exceptionnelle dans le cas des revues pluridisciplinaires telles que Nature et Science, par une attribution au cas par cas à un domaine basé sur une analyse des références citées dans les articles. Cette méthode de sélection basée sur les percentiles élimine l'avantage de citation des anciens articles par rapport aux articles récemment publiés, dans la mesure où les articles sont pondérés par rapport aux autres dans la même cohorte annuelle.

La liste complète des Chercheurs fréquemment cités 2019 ainsi que la synthèse sont disponibles ici , et la méthodologie est consultable ici.

Suivez-nous en ligne #HighlyCited2019.

