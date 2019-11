Le fabricant de sacs britannique Bucklesbury surfe sur la tendance mondiale d'une diversité accrue au sein des équipes de direction





À l'heure où les conseils d'administration et les équipes de direction gagnent en diversité, le fabricant britannique de sacs et de parapluies Bucklesbury observe une demande croissante de la part de personnes ayant réussi et à la recherche d'une marque classique et alternative qui les aidera à se démarquer. La fondatrice de Bucklesbury, Edita Macfarlane, déclare que l'éthique de Bucklesbury, qui repose sur la beauté et la robustesse des designs, des fonctionnalités distinctes et des techniques de fabrication synonymes de luxe à l'européenne, est en passe de redéfinir le style des dirigeants d'entreprise à l'échelle mondiale.

Au moment où la marque cherche à définir une nouvelle catégorie de "style pour dirigeants", Bucklesbury se construit une communauté internationale. Le fabricant conçoit actuellement une gamme de sacs pour un des plus grands revendeurs de produits de luxe au Japon; et renforce sa présence en Asie dans le cadre d'une mission commerciale du gouvernement britannique à Hong Kong et Shenzen. La marque s'apprête également à lancer une campagne vidéo collaborative dans laquelle les portiers en livrée des plus prestigieux hôtels londoniens utilisent les parapluies "handmade and rain tested in England".

La marque Bucklesbury a été mise sur pied par Edita Macfarlane, fondatrice et directrice de la création de 29 ans, qui lança en 2016 le concept de "luxe accessible" après n'avoir pas pu trouver un sac de travail alliant la beauté d'un sac à main à la mode au côté pratique d'un sac pour ordinateur portable. Après avoir lancé une gamme complète de produits dans des magasins éphémères Bucklesbury à Londres, le fabricant est devenu une référence prisée pour marquer des "moments clefs", comme un nouvel emploi, une création d'entreprise, une promotion ou l'obtention d'une qualification professionnelle.

La gamme Bucklesbury comprend un sac à dos en cuir classique, idéal pour prendre l'avion ou pour se rendre au travail; un sac à laptop fusionnant style British et artisanat italien, le grand sac de travail Tote et le Mini sac élégant; sans oublier les parapluies "Rain Tested In England", fabriqués à la main avec des matériaux durables, dans un petit atelier londonien.

Entrepreneur pleine d'aspirations, Edita est également une femme qui soutient les femmes. La marque se projette vers un avenir dans lequel des femmes changeront le monde. Une section complète du site Internet de Buckesbury est consacrée au mouvement #AwesomeWomen, qui présente certaines des clientes (PDG, créatrices d'entreprise, entrepreneurs) les plus fidèles et accomplies venues du monde entier.

Edita Macfarlane, fondatrice de Bucklesbury, déclare:

"Notre clientèle se compose d'hommes et de femmes du monde entier. Il est rapidement devenu évident que pour nos clients, les sacs Bucklesbury étaient plus qu'un accessoire de mode: ils les achetaient car cela les aidaient à atteindre un objectif. Il s'agissait bien souvent d'un but professionnel et, pour beaucoup, le sac ou le parapluie Bucklesbury est devenu un fidèle compagnon dans leur vie professionnelle au quotidien."

Bucklesbury vend ses sacs en cuir et ses parapluies sur son site Internet et via des partenariats avec des revendeurs de produits de luxe en ligne, en mettant l'accent sur les États-Unis et l'Asie, où la clientèle de Bucklesbury est intransigeante en termes de finitions, même dans la catégorie du luxe accessible. Bucklesbury expose également lors d'événements sectoriels, comme le Pitty Uomo, où, selon Edita, les acheteurs sont souvent surpris de trouver une jeune créatrice d'entreprise à la tête d'une marque laissant émaner un si puissant héritage de tradition et de luxe européen.

Après avoir lancé la marque et financé l'intégralité de sa croissance à partir du flux de trésorerie, Edita a conservé les rênes de la création et de la stratégie de Bucklesbury. Le fabricant de sac continue de s'appuyer sur des techniques de fabrication traditionnelle qui ont été transmises de générations en générations en Italie, malgré le coût comparativement élevé et les délais de fabrication allongés. Bucklesbury déclare préférer prendre son temps pour la fabrication de chaque sac, au risque de se retrouver occasionnellement en rupture de stock, plutôt que de se tourner vers une fabrication de masse, moins coûteuse.

Edita ajoute:

"Il est de plus en plus reconnu que les équipes de direction dont les membres proviennent tous des mêmes milieux et possèdent les mêmes expériences et préférences ne sont souvent pas les plus innovantes. Avec une diversité accrue de talents trouvant à présent une place au sein des conseils d'administration, nous assistons aux derniers soubresauts du style unique et du conformisme des marques. Bucklesbury s'adresse à toutes celles et ceux qui en s'ont arrivés là aujourd'hui grâce à leurs compétences et leurs idées, et qui valorisent l'expérience sans pour autant avoir peur d'affirmer leur propre identité et façon de penser."

À propos de Bucklesbury

Bucklesbury est fabricant de sacs et une marque de luxe britannique qui conçoit des sacs à Londres et les fabrique en Italie à l'aide de techniques artisanales traditionnelles. L'éthique créatrice de Bucklesbury prend naissance dans la beauté et l'aspect pratique des choses, et s'adresse à l'homme et à la femme active. La marque britannique propose en outre ses parapluies "Rain Tested in England", fabriqués à la main et élaborés à partir de matériaux durables, dans un petit atelier de Londres.

http://www.bucklesbury.com

À propos d'Edita Macfarlane

Edita Macfarlane est la fondatrice et directrice de la création de Bucklesbury. Edita est née en Slovaquie en 1990, où elle obtint son diplôme de journaliste, avant de poursuivre des études de commerce à Nice, en France. Passionnée du Royaume-Uni, Edita partit pour Londres en 2014 pour travailler dans une startup technologique. Elle se rendit compte en 2016 que le nombre de modèles de sac pour les femmes actives n'était pas suffisant, et s'attela à la conception du tout premier Bucklesbury. Parlant couramment cinq langues et avide de voyages, Edita puise son inspiration dans les petits ateliers de coutures européens, qui ont été le point de départ de nombreuses marques de luxe, et dans la tradition britannique du style comico-satirique.

