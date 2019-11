MÉMO-Qc accueille favorablement la fin de l'omerta annoncée par la ministre de la Santé et des Services sociaux, mais lui demande de mieux soutenir les personnes handicapées





MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Moelle épinière et motricité Québec (MÉMO-Qc) a accueilli positivement la réaction de la ministre Danielle McCann de mettre fin à la loi de l'omerta vécue dans le réseau de la santé et des services sociaux.

En effet, comme notre organisme l'a mentionné dans le cadre du dossier publié hier par Louise Leduc, de La Presse, cette omerta nuit depuis très longtemps aux usagers du réseau de la santé et plus particulièrement aux personnes en situation de handicap. Nous demandons toutefois à la ministre d'aller encore plus loin afin de mieux soutenir les personnes handicapées. Effectivement, tel que le mentionne Walter Zelaya, directeur général de MÉMO-Qc, il faudrait que la ministre McCann s'engage à déployer rapidement le nouveau Programme d'aides matérielles pour les fonctions d'élimination dont le dossier est sur son bureau depuis son entrée au pouvoir. De plus, le déploiement du nouveau programme devrait inclure le matériel pour les personnes stomisées, comme nous le demandons depuis que le ministère a décidé de les exclure du programme il y a trois ans. Il faudrait étagement que la ministre donne des directives pour octroyer tout le matériel tel que prescrit aux patients par les professionnels de la santé et à faire en sorte que les commissaires aux plaintes redeviennent indépendants.

Rappelons-nous qu'hier matin La Presse publiait un dossier au sujet des difficultés rencontrées par des personnes paraplégiques et tétraplégiques à recevoir des soins et du matériel de leur CLSC. Ce dossier a mis au grand jour à la fois le manque de services, les listes d'attentes interminables, le non-respect des prescriptions, la loi d'omerta chez les professionnels ainsi que des représailles contre les personnes qui osent porter plainte.

Cet article a fait réagir rapidement la ministre McCann qui a affirmé « qu'une directive allait être envoyée dans le réseau pour qu'il soit très bien établi que l'objectif est de garder ces personnes handicapées le plus longtemps possible à domicile ».

Nous rappelons que de nombreuses personnes handicapées vivent des situations inacceptables. Bien que nous sommes ravis de cette mesure, c'est pour nous loin de suffire afin de permettre aux personnes handicapées de recevoir les services et le matériel dont ils ont besoin, et ce, sans représailles.

Nous déplorons finalement que des organisations comme le nôtre doivent recourir aux médias afin de faire entendre la réalité des personnes qui subissent ces représailles. Est-ce le seul moyen pour faire bouger les choses? Nous souhaitons donc que soit instauré un mode de communication plus transparent avec le ministère de la Santé et des Services sociaux afin de travailler ensemble à améliorer la situation. « Dans une société riche comme la nôtre, il est inacceptable que des personnes handicapées doivent rappeler qu'uriner et déféquer est un besoin essentiel! Combien de témoignages devons-nous présenter sur la place publique pour que toutes les personnes handicapées reçoivent les services et le matériel auxquels ils ont droit? », s'interroge Walter Zelaya.

MÉMO-QC est un organisme à but non lucratif qui existe depuis 1946. Sa mission est de favoriser l'autonomie et améliorer la qualité de vie des personnes vivant avec un handicap. L'organisme intervient pour faciliter l'intégration sociale des personnes ayant une lésion à la moelle épinière, faire la promotion de leurs droits et soutenir la recherche. Il vise également le développement de l'employabilité des personnes ayant des limitations physiques et neurologiques.

