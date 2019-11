Banque Laurentienne Groupe Financier lance une nouvelle offre pour aider les Canadiens à améliorer leur santé financière





MONTRÉAL, 19 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Banque Laurentienne Groupe Financier (TSX: LB) lance son offre numérique destinée aux particuliers sous la marque BLC Numérique. Ce lancement marque l'atteinte d'un jalon important dans la mission que s'est donnée l'organisation d'aider ses clients à améliorer leur santé financière.



Les clients à la recherche d'une nouvelle expérience bancaire peuvent dès maintenant ouvrir, de manière automatisée et immédiate, des comptes-chèques, des comptes d'épargne à intérêt élevé et des certificats de placement garanti à partir de leur appareil mobile ou en ligne. Tout cela, sans paperasse et sans signature. En ouvrant un compte sur BLCNumérique.ca, ils pourront :

Profiter d'un taux très avantageux de 3,30 % 1 avec notre compte d'épargne à intérêt élevé (CEIE);

avec notre compte d'épargne à intérêt élevé (CEIE); Effectuer leurs opérations bancaires quotidiennes sans frais mensuels 2 grâce à notre nouveau compte-chèques numérique;

grâce à notre nouveau compte-chèques numérique; Investir, en quelques clics, dans des certificats de placement garantis.

« De nos jours, les clients préfèrent effectuer leurs opérations bancaires de manière numérique - ce qui signifie principalement sur leur appareil mobile ou en ligne - au moment et à l'endroit qui leur conviennent, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est ce que nous offrons aujourd'hui » a déclaré François Desjardins, Président et chef de la direction, Banque Laurentienne Groupe Financier.

« Bien qu'absents du marché des particuliers à l'extérieur du Québec depuis 2003, nous sommes heureux de pouvoir servir à nouveau les clients d'un océan à l'autre sous la bannière Banque Laurentienne. Au cours des prochains mois, nous continuerons de développer davantage de produits, de services et de transactions numériques afin de bonifier notre offre et rester à l'avant-garde des besoins de nos clients » a ajouté François Desjardins.

Les Canadiens à l'extérieur du Québec peuvent visiter LBCDigital.ca afin de découvrir notre toute dernière offre en matière de services bancaires en ligne. Dès le début de l'année 2020, l'offre sera également disponible au Québec.

Les clients du Québec profitent déjà d'une expérience bancaire complète par le biais des services électroniques et, en personne, dans toutes les cliniques financières de la Banque Laurentienne. Ils ont accès à un service-conseil personnalisé offert par une équipe multidisciplinaire composée de conseillers, de planificateurs financiers et de banquiers privés pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers.

1Taux d'intérêt du CEIE BLC Numérique en vigueur au 20 octobre 2019. Tous les taux indiqués sont susceptibles de changement à tout moment et sans préavis. Le taux applicable est accordé sur le solde total du compte. Les taux d'intérêt sont annuels. Les intérêts sont calculés quotidiennement sur le solde de clôture et versés mensuellement dans le compte, le dernier jour du mois.

2D'autres frais pourraient s'appliquer. Veuillez consulter le barème de frais pour obtenir plus de détails.

À propos de Banque Laurentienne Groupe Financier

Fondé en 1846, Banque Laurentienne Groupe Financier est un fournisseur de services financiers diversifiés dont la mission est d'aider ses clients à améliorer leur santé financière. La Banque Laurentienne du Canada et ses entités sont collectivement désignées sous le nom de Banque Laurentienne Groupe Financier (le « Groupe » ou la « Banque »).

Le Groupe emploie 3 300 personnes guidées par les valeurs de proximité, de simplicité et d'honnêteté et offre aux particuliers, aux entreprises et aux institutions un vaste éventail de solutions et de services axés sur les conseils. Grâce à ses activités pancanadiennes et à sa présence aux États-Unis, le Groupe est un important joueur dans de nombreux segments de marché.

Le Groupe gère un actif au bilan de 44 milliards $, de même que des actifs administrés de 29 milliards $.

Renseignements :

Hélène Soulard

Vice-présidente adjointe, Communications

514 284-4500, poste 40015

helene.soulard@blcgf.ca

