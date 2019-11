Un grand groupe pharmaceutique mondial réalise un investissement stratégique dans SiO2 Medical Products et accède à une nouvelle technologie de conditionnement potentiellement révolutionnaire





Cet investissement confirme l'intérêt d'utiliser la technologie de SiO2 qui offre des avantages tels qu'une amélioration de la qualité et des performances

La technologie révolutionnaire de SiO2 devrait présenter des avantages sur le plan réglementaire et permettre un meilleur emballage primaire et des économies opérationnelles potentielles pour un ensemble de produits

Le financement est codirigé par MPM Capital, une société d'investissement de premier plan spécialisée dans la santé

AUBURN, Alabama, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- SiO2 Medical Products a annoncé aujourd'hui un investissement stratégique de Novartis visant l'exploration et l'utilisation potentielle de ses connaissances sur les matériaux en matière de technologies d'emballage pour divers produits. Les emballages de SiO2 sont composés d'un corps en plastique moulé et d'une fine couche interne semblable à du verre. Grâce à la technologie brevetée de SiO2, plusieurs avantages potentiels sont escomptés :

Un emballage amélioré (faible en particules, sans huile de silicone et sans tungstène, pas de délamination, barrière à l'oxygène semblable à du verre, contrôle dimensionnel plus étroit, pas de cassure) ;

Une technologie innovante en science des matériaux qui pourrait permettre d'atteindre de plus hauts niveaux de qualité et de sécurité pour les produits biologiques. Les autorités sanitaires étant de plus en plus restrictives en matière de contamination particulaire, notamment pour les produits ophtalmiques, la technologie de SiO2 offre une plateforme unique pour répondre à cette exigence ;

Des économies opérationnelles potentielles liées à l'amélioration du contrôle dimensionnel. Cela permet davantage de précision dans la manipulation, le remplissage, l'inspection, l'interface avec les mécanismes (p. ex., des auto-injecteurs) et le dosage.

Après une première adoption réussie pour une utilisation ophtalmique, la technologie pourrait être étendue à de nombreux produits.

SiO2, une société privée spécialisée dans les matériaux, fabrique des contenants primaires de médicaments en polymère oléfinique cyclique (COP) moulés avec précision qui incorporent un revêtement fin et transparent à base de silicium composé de nanocouches d'organosiloxane et de silice. Ce système de revêtement révolutionnaire allie de manière unique la durabilité et la consistance dimensionnelle des plastiques et les propriétés de barrière à l'oxygène, la teneur en extractibles ultra-faible et la stabilité du pH du verre (p. ex., le quartz).

« Nous remercions nos investisseurs, Novartis et MPM Capital, et nous sommes impatients de travail avec Novartis sur de multiples applications de nos technologies en science des matériaux », a déclaré Lawrence Ganti, directeur commercial. « Novartis partage notre ambition de faire progresser la technologie afin de parvenir à de meilleurs résultats thérapeutiques. Dans cette collaboration, la première en son genre, l'utilisation de connaissances avancées en science des matériaux dans le domaine de l'administration des médicaments pourrait concourir à améliorer le sort des patients », ont expliqué, dans une déclaration commune, le Dr Robert Pangborn, directeur à la retraite de la recherche et du développement de Dow Chemical Corp., et Bob Langer, professeur au MIT, tous deux dirigeants du conseil scientifique de SiO2, avec la collaboration de scientifiques de renom du monde entier.

« Le leadership de SiO2, associé à cette collaboration avec Novartis, place la société en bonne posture pour l'avenir », a déclaré Tony Rosenberg, associé exécutif de MPM Capital et directeur du conseil d'administration de SiO2. « Porteuse d'un fort potentiel, la technologie innovante de revêtement de surface de contenants primaires de médicaments de SiO2 pourrait permettre d'innover dans un vaste ensemble de produits, du cycle de développement à la présentation commerciale finale. »

À propos de MPM Capital

MPM Capital est une société d'investissement spécialisée dans la santé qui, depuis plus de deux vingt ans, crée et investit dans des sociétés du secteur des sciences de la vie cherchant à transformer leurs innovations scientifiques en des traitements pour les principales maladies. Avec son équipe de professionnels de l'investissement expérimentés et dévoués et ses partenaires exécutifs, MPM s'efforce de soutenir les nouvelles percées médicales qui transforment la vie des patients. La société investit dans trois véhicules : BV2018, un fonds de capital-risque ; un fonds crossover exclusivement dédié à l'oncologie (actions privées et publiques) ; et une autre initiative d'investissement centrée sur l'oncologie avec le Dana-Farber Cancer Institute. Pour plus d'informations, consultez http://www.mpmcapital.com/www.mpmcapital.com.

À propos de SiO2 Medical Products

Gérée par la même famille depuis cent ans, SiO2 Medical Products est une société américaine privée spécialisée dans les matériaux de pointe qui oeuvre depuis sa création à la mise au point de technologies de rupture révolutionnaires. La société s'attache à créer les emballages les plus sûrs et les plus fiables possibles pour le secteur de la biotechnologie et les industries associées. La société a développé un nouveau matériau permettant de fabriquer divers produits. La société est actuellement basée à Auburn (Alabama), près d'Atlanta (Géorgie), et travaille à l'aménagement d'une nouvelle usine située près de Bâle, en Suisse, afin de produire dans toutes ses usines avec la même démarche qualité Six Sigma Plus. La société a noué des partenariats étroits avec d'éminents professeurs d'universités de recherche de premier plan, telles que l'Université de Californie, l'Université de Chicago, le MIT et le CalTech. Pour plus d'informations, consultez www.sio2med.com.

Les déclarations contenues dans le présent communiqué de presse peuvent contenir certains énoncés prospectifs relatifs à SiO2 Medical Products qui sont basés sur l'avis de la direction de SiO2 ainsi que sur les hypothèses formulées par la direction de SiO2 et sur les informations dont elle dispose actuellement. Ces énoncés prospectifs sont, de par leur nature, sujets à des risques et incertitudes importants. Ces énoncés prospectifs incluent notamment des énoncés relatifs aux perspectives commerciales de SiO2, à ses développements futurs, aux tendances et à la conjoncture du secteur et des marchés géographiques dans lesquels opère SiO2, à ses stratégies, à ses plans, à ses objectifs, à sa capacité à contrôler ses coûts, ainsi que des énoncés relatifs aux prix, aux volumes, aux activités, aux marges, aux tendances générales du marché, à la gestion des risques et aux taux de change.

