Le cabinet de conseil Pariveda Solutions fait l'acquisition de Levinson & Co.

DALLAS, 19 novembre 2019 /CNW/ - Pariveda Solutions, un cabinet d'experts-conseils en gestion et en technologie de premier ordre, annonce l'acquisition de Levinson & Co.

Pariveda Solutions, qui se consacre à offrir la meilleure valeur aux clients en résolvant des problèmes complexes et ambigus, annonce fièrement l'acquisition de Levinson & Co. Avec l'ajout de Levinson, Pariveda renforce sa capacité à fournir aux entreprises des solutions holistiques en matière d'organisation, de talents et de direction. Pariveda aide les entreprises à gérer les perturbations et à se transformer par le changement technologique en améliorant leur organisation et en formant des dirigeants pour qu'elles puissent atteindre leur plein potentiel.

L'approche globale et éprouvée mise au point par Levinson pour concrétiser le potentiel organisationnel et humain ajoute à Pariveda une propriété intellectuelle, des processus et des capacités spécifiques.

Le Dr Harry Levinson, professeur à l'école de gestion de Harvard, psychologue en gestion novateur et pionnier de l'étude des aspects psychologiques de la gestion sur le lieu de travail, a fondé Levinson & Co. (anciennement l'Institut Levinson) en 1968. Dans le cadre de son travail au sein de Levinson & Co, le Dr Levinson a élaboré des approches pratiques et concrètes en matière de chefferie grâce à une variété de programmes et de méthodes qui ont touché des milliers de cadres grâce aux séminaires de Levinson et à son travail de consultant. Depuis 1991, le Dr Gerry Kraines, chef de la direction de Levinson & Co., a engagé l'entreprise dans la poursuite de la mission du Dr Levinson. Médecin, psychiatre et spécialiste de la santé publique de l'école de médecine de Harvard, le Dr Kraines a mis au point une approche systémique largement reconnue qui aide à développer des organisations commerciales saines et des gestionnaires et dirigeants solides. Son livre, Accountability Leadership (direction de la responsabilité), fournit un plan directeur pour atteindre l'excellence organisationnelle.

« Nos clients font face à des défis d'organisation, de talent et de direction lorsqu'ils transforment leur entreprise. Depuis sa fondation en 2003, l'objectif de Pariveda est de développer les individus vers leur plein potentiel », a déclaré Bruce Ballengee, chef de la direction et fondateur de Pariveda. « Les transformations d'aujourd'hui exigent plus que des services de conception de systèmes et de conseil; l'organisation, le talent et la chefferie doivent être transformés pour soutenir la réussite. Cette acquisition permettra d'accroître les opportunités de co-création avec nos clients, ce qui bénéficiera directement à la rapidité et à l'efficacité de leurs transformations. »

« Levinson travaille en étroite collaboration avec Pariveda depuis de nombreuses années et leur approche systématique du développement des talents s'aligne très bien avec le modèle de Levinson pour l'optimisation organisationnelle et le développement des talents, » a déclaré Gerry Kraines, chef de la direction de Levinson & Co. « Nous sommes ravis de faire partie de leur société. Pariveda est un cabinet d'experts-conseils de premier plan qui réussit aujourd'hui à transformer les entreprises en co-créant de la valeur avec ses clients grâce à la transformation commerciale et technologique. Et tout cela nécessite une optimisation organisationnelle et le développement de personnes en tant que dirigeants pour transformer ces entreprises avec succès. »

« La prestation de services holistiques et stratégiques en matière d'amélioration organisationnelle, de développement des talents et de direction permet aux entreprises de relever les défis d'aujourd'hui en formant d'excellents employés pour en faire des dirigeants encore meilleurs », a déclaré Kerry Stover, directeur de l'exploitation de Pariveda Solutions. « La combinaison de nos capacités éprouvées en matière de conseil en gestion et de solutions technologiques avec les services de transformation stratégique de l'organisation et de transformation de la direction en matière de responsabilisation de Levinson augmente la valeur que nous co-créerons avec et pour nos clients. »

À propos de Pariveda Solutions

Pariveda Solutions, Inc., une société d'experts-conseils détenue par les employés, se spécialise dans les services stratégiques et les technologies de l'information, une prestation qui nous voit recruter et déployer des talents pour relever les défis ambigus et complexes de nos clients. La société compte des clients dans onze villes d'Amérique du Nord dont Atlanta, Chicago, Dallas, Houston, Los Angeles, New York, Philadelphie, San Francisco, Seattle, Toronto et Washington. Pariveda Solutions et The Business of IT sont des marques de commerce de Pariveda Solutions, Inc., Dallas, Texas, États-Unis.

À propos de Levinson & Co.

Levinson & Co. est un cabinet de conseil et de développement de chefferie de niveau mondial. Le Dr Harry Levinson, professeur à l'école de gestion de Harvard, a fondé Levinson & Co. en 1968 et a développé des approches pratiques et réalistes de la chefferie par le biais d'une variété de séminaires et programmes pour dirigeants largement reconnus. Le Dr Gerry Kraines est devenu chef de la direction de Levinson & Co. en 1990. En tant que médecin, psychiatre, spécialiste en santé publique et consultant en gestion, il a développé une approche innovante intégrant les aspects psychologiques de la direction aux systèmes de direction organisationnelle. Grâce à cela, Levinson & Co. a aidé à développer des centaines d'organisations commerciales saines et deux générations de dirigeants forts et tournés vers l'avenir.

