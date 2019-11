Oppenheimer accueille de nouveaux hauts responsables au sein sa division européenne dédiée aux valeurs mobilières





LONDRES, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Oppenheimer, banque mondiale d'investissement de premier plan, est heureuse d'annoncer la nomination de Ian Mackichan et de Rune Madsen en tant que de directeurs généraux délégués au sein de sa division Valeurs mobilières EMEA (Europe, Moyen-Orient et Afrique). Tous deux relèveront de Max Lami, directeur général de la région EMEA. Ian Mackichan dirigera les ventes d'actions institutionnelles au Royaume-Uni, tandis que Rune Madsen mettra en place un service de vente d'actifs multiples et introduira de nouvelles stratégies systématiques dans la gamme actuelle de produits de la société.

Avant de rejoindre Oppenheimer, Ian Mackichan a travaillé chez Cowen & Co et Crédit Suisse et Rune Madsen a travaillé chez Morgan Stanley, Citigroup et Runestone Capital.

« Nous sommes ravis d'accroître les capacités de notre franchise dédiée aux clients institutionnels alors que nous continuons de mettre l'accent sur le contact humain dans notre prestation de service auprès de nos clients », a déclaré Max Lami.

Ian Mackichan a ajouté : « Je suis ravi de rejoindre l'équipe et d'accroître la pénétration de la plateforme de recherche numéro un auprès des clients institutionnels en Europe. » Rune Madsen a quant à lui déclaré : « Je me réjouis à l'idée de rejoindre Oppenheimer et de créer de nouvelles offres de produits en m'appuyant sur la forte culture de la société et ses solides relations avec les clients. »

Certaines déclarations figurant dans le présent communiqué de presse peuvent relever de « déclarations prospectives » au sens de la loi américaine de 1995 sur la réforme du droit des valeurs mobilières dans le secteur privé (Private Securities Litigation Reform Act of 1995). Ces déclarations impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'autres facteurs susceptibles d'entraîner dans les faits des différences notables, comme indiqué dans les documents déposés par la société auprès de la Securities and Exchange Commission.

À propos d'Oppenheimer Europe Ltd.

Oppenheimer Europe Ltd. (Oppenheimer Europe) est une filiale de Oppenheimer Holdings Inc. (NYSE : OPY), Inc. Comptant plus de 3400 employés et plus de 90 bureaux dans le monde, Oppenheimer est une banque mondiale d'investissement multiservice axée sur les secteurs porteurs de croissance et les entreprises de taille moyenne de premier ordre, ainsi qu'une gestionnaire de patrimoine. L'équipe intégrée de spécialistes produits d'Oppenheimer Europe conseille les institutions, les grandes fortunes et les entreprises au Royaume-Uni, en Europe et au Moyen-Orient dans les domaines des actions, des obligations et du financement des entreprises. Pour plus d'informations sur Oppenheimer, consultez www.oppenheimer.com.

