Signature d'une convention collective pour les cols blancs de Mascouche





MASCOUCHE, QC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Les 130 cols blancs de la Ville de Mascouche ont signé hier leur convention collective. La dernière était échue depuis 2016.

Une entente de principe entre les parties avait été conclue au mois d'avril dernier. Par la suite, les syndiqués l'avaient entérinée à 96% en assemblée syndicale le 1er mai 2019.

Cette nouvelle convention, d'une durée de cinq, prévoit des augmentations salariales d'environ 2% annuellement. De plus, l'application de la loi 15 (Loi favorisant la santé financière et la pérennité des régimes de retraite à prestations déterminées du secteur municipal) a été négociée à la satisfaction des deux parties.

Plusieurs autres articles de la convention collective ont été améliorés. Des primes ont été bonifiées et les employés répartiteurs du Service de police de la Ville ont pu conserver leurs horaires de travail, malgré la demande insistante de la partie patronale pour des changements.

« Je suis heureuse de l'entente. La négociation s'est déroulée dans le respect, les deux parties en sortent gagnantes dans le souci de bien répondre aux besoins des citoyennes et des citoyens de Mascouche », a déclaré la présidente du syndicat, Ginette Boudreault.

Comptant plus de 119 300 membres au Québec, le SCFP représente environ 70 % de l'ensemble des employés municipaux au Québec, soit environ 34 500 membres. Le SCFP est de plus présent dans les secteurs suivants : les affaires sociales, les communications, l'éducation, les universités, l'énergie, les sociétés d'État et organismes publics, les transports aérien et terrestre, le secteur mixte ainsi que le transport maritime. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 09:56 et diffusé par :