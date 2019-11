Michter's va proposer son Celebration Sour Mash Whiskey pour la première fois en trois ans





LOUISVILLE, Kentucky, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Après un hiatus de trois années, Michter's Celebration Sour Mash Whiskey sera de nouveau proposé en décembre 2019. Cette année, la mouture de Michter's Celebration est un mélange de whiskey provenant de six barils triés sur le volet. « Le travail que j'ai fait sur mon premier Celebration a été pour moi un travail de passion. En définitive, j'ai choisi de prendre du whiskey de deux barils de Kentucky straight bourbon et de quatre barils de Kentucky straight rye dans nos stocks. Chaque Celebration est spécial et unique, et la mouture de cette année diffère de celle de 2016, pour laquelle le whiskey provenait de trois barils de bourbon et de trois barils de rye », explique le maître distilleur de Michter's, Dan McKee.

Une très grande attention a été consacrée à trouver les barils parfaits pour Michter's Celebration. Pour le maître de maturation de Michter's, Andrea Wilson : « Il ne s'agit pas seulement de trouver ce grand baril et de le mettre dans ce grand baril. Il s'agit de sélectionner des barils formidables qui vont si bien ensemble que le tout sera meilleur que la somme des éléments qui le composent. Les whiskeys dans la mouture 2019 varient en âge de plus d'une décennie à plus de 30 ans. »

Lorsque Michter's Celebration Sour Mash Whiskey a été lancé en 2013, il a marqué un moment important dans l'histoire du whiskey aux États-Unis. Pour la première fois, un producteur de whiskey américain proposait un rare mélange pour un prix de vente conseillé de plusieurs milliers de dollars. « Chez Michter's, nous avons pensé que le superbe whiskey réalisé aux États-Unis était un rival digne de ce nom pour les meilleurs spiritueux des autres parties du monde, et c'est pour cela que nous avons proposé pour la première fois Michter's Celebration Sour Mash Whiskey », fait observer le président de Michter's, Joseph J. Magliocco.

Seulement 277 bouteilles de l'édition 2019 de Michter's Celebration seront mises en circulation dans le monde. Elle fait 115,6 proof / 57,8 % d'alcool par volume, pour un prix de vente conseillé de 5 000 dollars aux États-Unis.

Michter's, qui a son siège à Louisville, a un long et riche héritage pour ce qui est de proposer des whiskeys américains traditionnels d'une qualité irréprochable. Avec chaque offre de production limitée mûrie à la perfection, le portefeuille de Michter salué par tous inclut du bourbon, du rye et du whiskey américain.

Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.michters.com, et suivez-nous sur Instagram, Facebook et Twitter.

Des images haute résolution sont disponibles sur demande.

Contact : Joseph J. Magliocco

502-774-2300 x580

jmagliocco@michters.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1031358/Michters_2019_Celebration_Sour_Mash.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/4586/michter_s_distillery__llc_logo_4734_21071_.jpg

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 09:58 et diffusé par :