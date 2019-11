CAIRE annonce le lancement européen du concentrateur d'oxygène portable de nouvelle génération FreeStyle Comfort





L'appareil primé offre de nouvelles améliorations cliniques lors du salon annuel MEDICA

BALL GROUND, Géorgie, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La nouvelle génération de concentrateurs d'oxygène portables primés FreeStyle® Comfort® sera l'élément phare du stand de CAIRE Inc. lors du salon MEDICA, organisé du 18 au 21 novembre au Centre d'exposition de Düsseldorf en Allemagne. Initialement lancé en 2018, l'ajout d'autoSAT®, fonctionnalité clinique auto-ajustable éprouvée et brevetée, permettra aux fournisseurs et cliniciens européens de mieux servir leurs patients.

« Le FreeStyle Comfort poursuit son expansion en tant que partie intégrante de la manière dont les fournisseurs de soins à domicile servent leur patientèle en oxygène, et établit également des programmes de vente au détail à succès à travers le monde », a déclaré Barry Hassett, vice-président du marketing mondial. « Nous considérons l'amélioration continue des fonctionnalités d'administration brevetées du FreeStyle Comfort comme une réponse à notre mission principale consistant à offrir des solutions d'oxygénothérapie cliniquement efficaces et pratiques aux personnes atteintes de bronchopneumopathie chronique obstructive. Il se trouve que le salon coïncide non seulement avec le Mois de sensibilisation sur la BPCO, mais également avec la Journée mondiale de la BPCO, qui attirent l'attention sur l'impact mondial de cet ensemble de maladies respiratoires ainsi que sur les thérapies élaborées pour desservir cette population de patients. »

Le récent déploiement du FreeStyle Comfort amélioré entend fournir une nouvelle solution pour les utilisateurs d'oxygène qui peuvent bénéficier d'un flux d'oxygène à la demande. Conçu pour offrir un port confortable grâce à sa conception ergonomique unique, l'appareil respecte les directives de la FAA pour une utilisation sur des vols aériens commerciaux, et propose une connectivité sans fil à la solution de télésanté CAIREviewtm de CAIRE.

Parmi les fonctionnalités intelligentes d'administration d'oxygène figurent la technologie UltraSense® de CAIRE, qui veille à ce que l'oxygène soit délivrée conformément à la fréquence respiratoire du patient, ainsi qu'autoDOSE, qui garantit la délivrance d'oxygène même si aucune respiration n'est détectée.

Le nouveau FreeStyle Comfort est équipé de la technologie autoSAT, célèbre fonctionnalité d'administration présente sur le concentrateur d'oxygène portable cliniquement prouvé Eclipse 5® de CAIRE. autoSAT veille à ce que l'appareil délivre en permanence le bolus d'oxygène à mesure de l'évolution de la fréquence respiratoire de l'utilisateur au cours de ses activités quotidiennes. Cette fonctionnalité auto-ajustable est depuis longtemps reconnue par les cliniciens comme l'élément clé dans le titrage des utilisateurs d'oxygénothérapie portable, dans la mesure où celle-ci garantit une délivrance d'oxygène constante lorsque l'utilisateur fluctue entre une respiration normale et une fréquence respiratoire accrue.

Pour en savoir plus sur le FreeStyle Comfort, rendez-vous sur le stand 11B24 au salon MEDICA, ou consultez www.caireinc.com/product/freestyle-comfort-provider .

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030544/FreeStyle_Comfort_Portable_Oxygen.jpg

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 09:12 et diffusé par :