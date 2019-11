Lancement d'EIT Urban Mobility à Barcelone pour transformer les villes européennes en espaces vivables





BARCELONE, Espagne, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- L'initiative européenne EIT Urban Mobility a été lancée aujourd'hui à l'occasion du Smart City Expo World Congress à Barcelone. L'évènement a marqué le début officiel de cette communauté de l'innovation de l'EIT, qui vise à faciliter et à financer la collaboration entre les villes, les entreprises, les instituts de recherche et de connaissance afin de créer des solutions de mobilité qui vont accélérer la transition vers des espaces urbains plus vivables.

En décembre 2018, l'Institut européen d'innovation et de technologie (EIT) a désigné le consortium « MOBiLus » comme l'équipe gagnante pour monter la communauté de l'innovation d'EIT Urban Mobility. Le partenariat repose sur 48 partenaires issus de 15 pays, parmi lesquels on trouve des villes comme Amsterdam, Munich et Milan, des universités comme l'université polytechnique de Catalogne, l'École royale polytechnique KTH de Stockholm, Technion et l'université Aalto, des centres de recherche comme Fraunhofer, AMS et CTAG et des entreprises comme BMW, SEAT, TomTom et Siemens.

D'ici à 2026, EIT Urban Mobility vise à créer 180 startups, à dégager de l'espace occupé par des routes et à accroître la mobilité partagée dans toutes les villes partenaires, à lancer 125 nouveaux produits et à attirer 38 millions d'euros d'investissements. Après le lancement du premier appel à propositions en avril de cette année, 60 projets ont été sélectionnés, qui seront mis en oeuvre au cours des deux années à venir et qui impliqueront des partenaires de toute l'Europe.

L'initiative EIT Urban Mobility, basée à Barcelone, durera entre 7 et 15 ans et sera cofinancée à hauteur de 400 millions d'euros par l'EIT.

Maria Tsavachidis, PDG d'EIT Urban Mobility, a déclaré : « EIT Urban Mobility va améliorer la qualité de vie dans les villes et avoir un impact positif sur le climat et les économies. Après un an d'installation de nos activités, nous sommes maintenant prêts à donner le coup d'envoi et à concrétiser nos projets. Nous sommes déterminés à faire la différence et à travailler pour rendre nos villes plus vivables pour tous les citoyens ».

Alice Fi?er, responsable de la communication et des relations avec les parties intéressées de l'EIT a ajouté que « l'EIT apporte des solutions innovantes aux défis mondiaux auxquels nos sociétés sont confrontées. En créant de nouvelles opportunités pour les innovateurs, les entrepreneurs et les étudiants dans toute l'Europe, EIT Urban Mobility rendra l'innovation possible. Faisant partie du plus grand réseau d'innovation d'Europe, EIT Urban Mobility va travailler à nos côtés pour offrir une Europe plus verte, plus saine et plus durable à ses citoyens ».

