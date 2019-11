Le conseil d'administration de QuadReal accueille Alastair Hughes





VANCOUVER (Colombie-Britannique), 19 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le groupe QuadReal Property, une société mondiale d'investissement, d'exploitation et de développement immobilier, a le plaisir d'annoncer la nomination de M. Alastair Hughes à son conseil d'administration. M. Hughes rejoint un conseil composé de sept membres possédant une expertise approfondie en investissement immobilier mondial et en excellence opérationnelle. Les membres du conseil d'administration ont également démontré, dans les villes du Canada, des États-Unis, d'Europe et de la région Asie-Pacifique, que l'équipe QuadReal cible les opportunités et l'expansion.



M. Hughes a plus de 30 ans d'expérience dans l'immobilier sur de nombreux marchés internationaux, à la fois au niveau opérationnel et stratégique. Il rejoint le conseil d'administration de QuadReal après avoir été membre du conseil exécutif mondial de Jones Lang LaSalle (JLL), où il a occupé divers postes de direction, notamment celui de PDG de JLL Asie-Pacifique et de JLL Europe, Moyen-Orient et Afrique.

« Nous souhaitons la bienvenue à Alastair au moment où la gestion prudente et la croissance durable continuent d'être les piliers de notre stratégie d'investissement et de répartition de portefeuille », a déclaré Thomas Garbutt, président du conseil d'administration. « Alastair est un leader et membre de conseil d'administration mondialement reconnu. Nous nous félicitons de la perspective sans précédent qu'il apportera pour compléter notre expérience au sein du conseil et guider notre équipe de direction dédiée. »

Alors que QuadReal continue de dédier au Canada un noyau dynamique du portefeuille, des partenariats à long terme et une expansion internationale constituent également une priorité. Les secteurs industriel et logistique, résidentiel, informatique et technologique, la densification de la vente au détail et les bureaux dans les quartiers d'affaires centraux font partie des priorités de l'ensemble du portefeuille. Le portefeuille de QuadReal est passé de 24 milliards de dollars à 37,6 milliards de dollars au cours de la période récente, avec des investissements internationaux de 12 milliards de dollars. Depuis le milieu de l'année 2019, QuadReal gère également le programme d'hypothèques de la BCI et de ses clients.

« J'ai pu constater à quel point les professionnels de l'immobilier engagés peuvent avoir un impact positif sur la façon dont les gens travaillent, achètent, se distraient et vivent », a déclaré M. Hughes. « Je suis ravi de rejoindre l'équipe novatrice et respectée de professionnels de QuadReal. C'est une équipe capable de tirer parti des avantages de la diversification mondiale et de continuer à générer des rendements durables pour nos investisseurs. »

M. Hughes est titulaire d'un B.A. en économie de l'Université Heriot-Watt et d'un diplôme en économie foncière de l'Université d'Aberdeen. Il est membre de la Royal Institution of Chartered Surveyors et siège actuellement aux conseils d'administration de plusieurs sociétés, notamment Schroder REIT Limited, British Land Company PLC et Tritax Big Box REIT PLC. Il vient d'être nommé au conseil d'administration de QuadReal.

À propos de QuadReal

QuadReal Property Group, dont le siège social est situé à Vancouver, au Canada, est une société mondiale d'investissement, d'exploitation et de développement immobilier. QuadReal gère les programmes d'immobilier et d'hypothèques de la British Columbia Investment Management Corporation (BCI), l'un des plus importants gestionnaires d'actifs au Canada, avec un portefeuille de 153,4 milliards de dollars.?

Le portefeuille immobilier de la société regroupe des actifs d'une valeur de 37,6 milliards de dollars, répartis dans 23 villes de 17 pays.La société aspire à engendrer des rendements élevés tout en créant des milieux de vie durables, qui ajoutent de la valeur au quotidien des gens et des collectivités qu'elle sert.Aujourd'hui et pour les générations à venir.

QuadReal : Là où l'excellence prend vie.?

