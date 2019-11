Le prix SEED AWARD rapproche Matricelf de la création du premier coeur humain imprimé en 3D au monde





Lorsque les esprits créatifs qui dirigent l'entreprise israélienne de biotechnologie Matricelf ont commencé à parler de leur projet de créer le premier coeur humain imprimé en 3D au monde, la réaction courante était de penser que cela relevait du domaine du rêve.

Mais la vision de Matricelf a maintenant franchi une nouvelle étape vers sa réalisation suite à l'annonce par la société de la réception du premier prix SEED AWARD ? « le premier prix de la créativité au monde qui récompense l'intégration de la technologie dans la vie quotidienne » ? et de la somme de 1 million RMB (143 000 USD) qui y est associée.

« C'est un défi considérable de faire passer une idée du monde académique au monde réel », a expliqué Asaf Toker, le PDG de Matricelf. « C'est également très coûteux. Cette récompense nous aidera donc beaucoup dans la poursuite de notre aventure. Comme le sous-entend son nom, il s'agit d'un prix "de démarrage", qui contribuera à donner vie à nos idées. Cette distinction aura sur nous un énorme impact. »

Née à l'Université de Tel Aviv il y a huit ans, l'équipe de Matricelf a depuis reçu plus de 12 millions USD de subventions de recherche et exploré le monde de la matrice autologue et des implants cellulaires aujourd'hui utilisés pour favoriser la guérison naturelle.

Créée en avril 2019, la société a fait les gros titres plus tôt cette année lorsqu'elle est parvenue ?dans le cadre de ses efforts continus visant à explorer le potentiel des organes et des tissus imprimés ? à imprimer le tout premier coeur humain en 3D. En plus des tissus cardiaques ? comme ceux utilisés pour la cicatrisation myocardique et la dégénérescence maculaire liée à l'âge ?, la société s'est fixé comme objectif d'utiliser la technologie qu'elle étudie pour traiter les lésions traumatiques de la moelle épinière comme dans le cas de la maladie de Parkinson.

« Il nous reste encore beaucoup de chemin à parcourir avant sa mise en oeuvre chez l'humain. Cela prendra peut-être dix ans mais nous avons commencé. Ce prix nous sera très utile et c'est ce qu'il y a de plus important. Du fait de nos travaux dans le domaine des lésions de la moelle épinière, nous pensons que nous pourrons commencer dans quelques années. Si cela fonctionne, les personnes pourront poursuivre le travail. Si nous parvenons à réunir tout cela, nous pensons que nous aurons laissé notre marque sur ce monde. »

Le prix SEED AWARD, une initiative du géant chinois de l'immobilier Seedland Group, a été conçu « pour récompenser, encourager et inspirer ceux qui ont une passion pour la vie et des idées innovantes, et qui ont à coeur d'utiliser la puissance de la créativité pour créer une vie meilleure. »

À l'origine, les organisateurs n'étaient pas sûrs du nombre exact de candidatures qu'ils recevraient. Au final, ils en ont reçu environ 1 300, venues du monde entier.

Après une phase de qualification régionale, la compétition s'est achevée par une session finale organisée le 13 novembre sur une scène éblouissante à Shenzhen, la métropole et le pôle technologique du Sud de la Chine.

« Nous cherchions des partenaires dans le monde médical et nous sommes à la recherche d'investisseurs. Il se passe des choses passionnantes en Chine », a déclaré M. Toker. « Pour nous tous, c'est un endroit formidable pour se lancer. Nous faisions en fait une campagne itinérante à la recherche d'investisseurs lorsque nous avons entendu parler du prix SEED AWARD, nous avons immédiatement souhaité y participer. Tout ce qui le caractérise est remarquable. C'est également une formidable occasion de s'exposer. »

L'un des nombreux aspects uniques du prix SEED AWARD est son format : les créateurs disposent de cinq minutes sur scène pour « vendre » leur idée, le temps est décompté derrière eux sur un écran géant. Ils participent ensuite à une séance de questions-réponses avec un groupe d'experts qui, à Shenzhen, était mené par George Fitzgerald Smoot, un lauréat du prix Nobel de physique, et incluait Joseph Sifakis (lauréat du prix Turing), Mina Teicher (ancienne scientifique en chef pour le ministère israélien des sciences), Yin Shouyi (vice-directeur de l'Institut de microélectronique de l'Université de Tsinghua) et Peter J. Bentley (professeur honoraire au département d'informatique de l'UCL).

Sana Health, qui figurait également parmi les récipiendaires des prix Talent du SEED AWARD, a présenté une riche diversité de talents et de possibilités. Sana Health travaille sur le premier masque de gestion de la douleur et du sommeil au monde, tandis qu'un autre lauréat des prix Talent ? Nobarriers.ai ? explore la manière dont les signaux EMG et l'IA peuvent changer la façon de réagir de l'être humain. Le troisième prix Talent a été décerné à Ampaire, qui travaille au développement d'options dans le domaine des avions à propulsion électrique.

« Voyant les étincelles dans les yeux des gens, nous tous ici présents espérons que nous pourrons améliorer la vie de millions de personnes », a affirmé M. Toker.

