Une délégation canadienne accompagnera la gouverneure générale lors de sa visite en Lituanie et en Estonie





OTTAWA, le 19 nov. 2019 /CNW/ - Son Excellence la très honorable Julie Payette, gouverneure générale du Canada, se rendra en Lituanie, du 24 au 26 novembre 2019, et en Estonie, du 26 au 28 novembre 2019.

Des chefs de file canadiens des secteurs de la science, de la recherche, de l'innovation, des jeunes entreprises, de la sécurité cybernétique et internationale, du commerce, des sports et des arts contribueront à renforcer les liens avec leurs homologues lituaniens et estoniens.

DÉLÉGATION OFFICIELLE

Kevin Rex

Ambassadeur du Canada en Lettonie, Estonie et Lituanie

Mona Nemer

Conseillère scientifique en chef du Canada

Francis Bilodeau

Dirigeant principal de l'information du Canada intérimaire

Stewart Wheeler

Chef du protocole du Canada

Robert Fry

Directeur général, Affaires européennes, Affaires mondiales Canada

DÉLÉGATION D'ACCOMPAGNEMENT

Harry Jaako

Président, Discovery Capital

Kerson Leong

Violoniste

Sheldon Levy

Président, Innovation Outcomes

Derek Manky

Chef, Concepts de sécurité et alliances mondiales contre les menaces, Fortinet

Beckie Scott

Athlète olympique et présidente du Comité des sportifs de l'Agence mondiale antidopage

Fondatrice et chef de la direction, Spirit North

Sarah Shoker

Boursière postdoctorale, Université de Waterloo, et fondatrice de Glassbox Inc.

Les notes biographiques de la délégation d'accompagnement seront publiées sur le site www.gg.ca à une date ultérieur.



Les membres du public peuvent suivre la visite de la gouverneure générale en Lituanie et en Estonie sur nos plateformes de médias sociaux en utilisant #GGInternational et en visitant www.gg.ca.

Suivez GGJuliePayette et RideauHall sur Facebook, Twitter et Instagram.



SOURCE Bureau de la gouverneure générale du Canada

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 08:54 et diffusé par :