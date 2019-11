Temenos annonce l'extension de son partenariat avec Citi pour soutenir la croissance des activités de Global Fund Services





Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, a annoncé aujourd'hui que Citi a prolongé son contrat existant avec Temenos Multifonds Global Accounting afin de promouvoir l'excellence opérationnelle, réduire les coûts et offrir une expérience client numérique pour son activité mondiale de services aux fonds. La plateforme et le modèle d'exploitation intégré de Temenos fournissent une comptabilité et un reporting localisés pour soutenir la gestion de la production de la valeur nette liquidative (VL).

Citi Equities and Securities Services, partenaire de longue date de Temenos depuis plus d'une décennie, propose une offre de services complète aux gestionnaires d'actifs dans plus de 80 pays à travers le monde. Temenos Multifonds Global Accounting offre une plateforme mondiale agile et flexible sur laquelle Citi peut développer ses activités et fournir des services différenciés à ses clients.

Max Chuard, PDG, Temenos, a déclaré : " Nous sommes fiers de soutenir la croissance des activités de Citi dans le domaine des services aux fonds mondiaux. L'industrie des fonds est un environnement en constante évolution, défini par l'évolution des exigences réglementaires, les pressions exercées sur les dépenses et les exigences complexes des clients. Pour que les entreprises puissent prospérer dans un tel environnement, nous croyons qu'il est essentiel d'investir dans des logiciels modernes innovateurs et flexibles. Les produits d'administration de fonds Temenos ont la marque de l'excellence, offrant les coûts et l'efficacité opérationnelle nécessaires pour permettre aux entreprises de croître de façon exponentielle tout en assurant la pérennité de leurs opérations. "

Temenos a 20 ans d'expérience dans la fourniture de logiciels d'administration de fonds de premier ordre. Les produits d'administration de fonds Temenos prennent en charge 7 000 milliards de dollars d'actifs et plus de 30 000 fonds dans le monde entier.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN), qui a son siège à Genève, est le leader mondial des logiciels bancaires; la société collabore avec les banques et autres établissements financiers pour transformer leurs modes opératoires et les aider ainsi à rester à l'avant-garde d'un marché en évolution. Plus de 3 000 entreprises à travers le monde, dont 41 des 50 plus grandes banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien des transactions de plus de 500 millions de clients des services bancaires. Temenos propose des solutions logicielles native et agnostique du Cloud computing pour le front-office et des services bancaires de base, de paiements, de gestion de fonds et de gestion de patrimoine qui permettent aux banques d'offrir à leurs clients des expériences régulières et sans friction et de gagner en excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des coefficients d'exploitation de 25,2 % et un rendement des capitaux propres de 25,0 %, soit 2 fois plus élevé que la moyenne du secteur. Ces clients investissent également plus de 53 % de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit 2,5 fois la moyenne du secteur, ce qui prouve que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.temenos.com.

