Biolog-id lève 30 millions d'euros auprès des Fonds gérés par Xerys





Biolog-id, leader mondial de la traçabilité et de la gestion des produits de santé sensibles (globules rouges, plasma, plaquettes, préparations de chimiothérapie), annonce une levée de fonds de 30 millions d'euros auprès des Fonds Xerys.

Grâce à cette nouvelle levée, Biolog-id a pour objectifs de dépasser les 200 M? de chiffre d'affaires à l'horizon 2023 et de rejoindre le clan des licornes françaises, ces entreprises non cotées dont la valeur est estimée à plus d'un milliard de dollars.

« Nous misons sur une stratégie d'hypercroissance, annonce le Président et fondateur de Biolog-id, Jean-Claude Mongrenier. Cette nouvelle levée de fonds va nous permettre d'accélérer le développement à l'international de l'entreprise en s'appuyant sur ses principales filiales - Amérique du Nord, Moyen-Orient et Asie - et d'élargir le champ d'action à d'autres régions du monde, la Chine notamment. Le marché sur lequel Biolog-id évolue est estimé à ce jour à près de 4 milliards de dollars. Il devrait progresser considérablement dans les prochaines années du fait de la forte demande des pays émergents, du vieillissement et de l'augmentation de la population. Ces fonds supplémentaires nous permettront d'accroître notre clientèle, tant en France qu'à l'international, en mettant à disposition notre solution auprès d'un plus grand nombre d'établissements de santé. »

Une entreprise valorisée à 150 millions d'euros

Ce nouvel investissement, réalisé par les fonds Xerys, est une reconnaissance de la qualité de la vision stratégique à long terme et du modèle disruptif de la solution Biolog-connect®développée par Biolog-id. Aujourd'hui, l'entreprise est valorisée à hauteur de 150 millions d'euros par le cabinet de conseil en stratégie Roland Berger et à plus d'un milliard à horizon 2023, compte tenu de ses perspectives de développement et résultats futurs.

« Biolog-id est une future licorne française dans laquelle nous avons déjà investi 50 millions d'euros, révèle Jacques Simonnet, fondateur et Président de Xerys. Nous accompagnons cette société depuis sa création en 2009 et c'est avec grande fierté que nous participons à cette nouvelle levée de fonds qui a pour objectif de décupler la croissance de la société et de renforcer son positionnement de leader dans la traçabilité et la gestion des produits de santé sensibles. Je remercie le Président pour sa confiance et félicite les équipes pour leur parcours. »

La solution Biolog-connect®

Biolog-connect® est une solution connectée IoT (internet of things) basée sur la technologie RFID (Radio Frequency Identification). La technologie Biolog-connect® permet de connaître en temps réel la localisation, le suivi de la température et des conditions de stockage, l'historique et les caractéristiques du produit. L'accès à ces données capitales permet d'éliminer, de façon exhaustive, les erreurs d'administration en s'assurant que le bon produit est administré au bon patient ; et de vérifier la qualité du produit en garantissant ses conditions de transport et de stockage. Cette innovation permet aussi de générer des économies (ROI inférieur à 18 mois) en améliorant la gestion des produits, en réduisant fortement les pertes et en améliorant le parcours du produit jusqu'au patient.

À propos de Biolog-id

Biolog-id a conçu une solution intelligente et brevetée pour la gestion de la chaîne transfusionnelle depuis le donneur jusqu'au receveur. Biolog-id exerce ses activités en Amérique du Nord, en Europe, au Moyen-Orient, en Inde, dans la région Asie-Pacifique et compte plus de 100 collaborateurs à travers le monde. Les effectifs devraient doubler d'ici trois ans. La solution Biolog-connect® est protégée par plus de 100 brevets internationaux.

Biolog-id est la propriété de son fondateur et des Fonds Xerys. www.biolog-id.com

À propos de Xerys

Xerys Gestion est une société de gestion de portefeuille spécialisée dans le capital-investissement qui place le projet d'entreprise au coeur de sa philosophie d'investissement, afin d'accompagner les dirigeants des participations dans toutes les étapes de la croissance de leur entreprise, du capital-risque jusqu'à la maturité. Les Fonds Xerys investissent entre 10 à 60 M? dans des sociétés innovantes des secteurs de la santé, le développement durable ou les technologies connectées. www.xerys.com

