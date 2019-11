Le partenariat de MaRS et d'Exportation et développement Canada, à l'appui de la réussite internationale des entreprises canadiennes du domaine des sciences et des technologies





OTTAWA, le 19 nov. 2019 /CNW/ - MaRS Discovery District (MaRS) et Exportation et développement Canada (EDC) ont annoncé aujourd'hui leur nouveau partenariat visant à aider les entreprises canadiennes qui ont le potentiel de briller à l'international dans le domaine des sciences et des technologies à concrétiser leurs débouchés et à étendre leurs activités à l'étranger.

Dans le cadre de ce partenariat, les deux organisations viendront offrir des conseils et de l'expertise aux entreprises canadiennes en expansion en concevant un programme pensé entièrement pour elles : la gamme de solutions internationales. Ce portefeuille de services permettra aux entreprises technologiques de trouver de nouveaux marchés mondiaux potentiels tout en explorant les solutions pratiques pour réussir dans ces autres parties du globe.

« Notre mission est d'aider les jeunes entreprises canadiennes à prendre de l'expansion ainsi qu'à résoudre les problèmes urgents et, ultimement, de faire croître l'écosystème technologique, a expliqué Jon Dogterom, premier vice-président des services aux entreprises de MaRS. Notre nouveau partenariat avec EDC aidera les entreprises canadiennes à se lancer sur les marchés internationaux cruciaux pour leur réussite et à gagner la confiance nécessaire pour naviguer dans ces eaux étrangères. »

Les statistiques montrent que les jeunes entreprises du domaine des sciences et des technologies représentent entre 10 et 20 % des PME du Canada. Par ses renseignements sur les marchés, ses événements et ateliers, ses services de mise en relation avec des experts des pays ciblés et ses données et rapports de recherche, la gamme de solutions internationales MaRS-EDC outillera les entrepreneurs canadiens et leur donnera la confiance nécessaire pour faire croître leur entreprise à l'étranger.

« Les entreprises en démarrage sont disposées à se lancer à l'étranger, mais ont besoin d'un coup de pouce supplémentaire pour élaborer leur stratégie internationale, trouver des clients, obtenir du capital de croissance, gérer leurs flux de trésorerie, etc., a expliqué Catherine Decarie, première vice-présidente, Canaux et Marketing à EDC. Outre leur faire savoir que nous sommes là pour elles par notre collaboration avec des partenaires comme MaRS, nous offrons de nouveaux services novateurs pour donner aux entreprises tout ce dont elles ont besoin, peu importe leur taille ou leur âge. Nous sommes heureux de travailler avec MaRS pour aider les entreprises en science et en technologie à faire le saut sur la scène internationale. »

Les entreprises canadiennes du domaine des sciences et des technologies peuvent dès aujourd'hui tirer profit des solutions internationales MaRS-EDC pour obtenir une expertise spécialisée, par exemple le guide-pays du Royaume-Uni. Ce guide regorge d'informations des plus variées, notamment les débouchés ainsi que la réglementation et le régime fiscal régissant les entreprises, et traite spécialement des occasions d'affaires et des défis qui attendent les jeunes entreprises canadiennes.

À propos d'EDC

Société d'État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes de toutes tailles à réussir à l'étranger. En tant qu'experts du risque international, nous leur offrons les outils dont elles ont besoin - savoir commercial, solutions de financement et d'assurance, placements en capitaux propres et réseaux de relations - pour prospérer en toute confiance. Dans la conduite de ses affaires, EDC souscrit aux principes de la durabilité et de la responsabilité des entreprises.

Pour savoir comment nous pouvons aider votre entreprise, appelez le 1-888-434-8508 ou rendez-vous au www.edc.ca.

À propos de MaRS

MaRS est le plus grand centre d'innovation urbain en Amérique du Nord. Organisme sans but lucratif enregistré, MaRS appuie les entreprises en démarrage à croissance rapide et les entreprises en plein essor à s'attaquer aux grands enjeux dans divers domaines, dont la santé, les technologies propres et les technologies financières. De plus, MaRS mobilise tous les acteurs de l'écosystème technologique afin de favoriser la réalisation de percées majeures, de faire croître l'économie et de générer des retombées en résolvant les problèmes qu'ont vraiment les gens dans la vie réelle, au Canada et partout dans le monde.

SOURCE Exportation et développement Canada

