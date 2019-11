WisdomTree Canada annonce les distributions annuelles estimatives de gains en capital pour 2019





TORONTO, le 19 nov. 2019 /CNW/ - WisdomTree Asset Management Canada, Inc. (« WisdomTree Canada ») a annoncé aujourd'hui que les FNB de WisdomTree (les « fonds ») ci-dessous devraient faire l'objet de distributions annuelles de gains en capital pour l'exercice 2019. Veuillez noter que ce sont seulement des montants estimatifs en date du 31 octobre 2019 et qu'ils reflètent de l'information prospective. Par conséquent, ces estimations pourraient changer avant la fin de l'exercice des fonds.

WisdomTree Canada s'attend à annoncer les montants finaux des distributions annuelles de gain en capital, ainsi que les montants de distributions en espèces le 20 décembre 2019 ou vers cette date. Toutes les distributions annuelles des gains en capital annuels sont considérées comme des distributions théoriques et sont automatiquement réinvesties dans les fonds au moment de la distribution.

Les distributions annuelles des fonds seront versées le 8 janvier 2020 aux porteurs de parts dûment inscrits à la clôture du marché le 31 décembre 2019. La date ex-distribution pour les distributions annuelles de 2019 sera le 30 décembre 2019.

Nom du fonds Symbole Distribution estimative des gains

en capital par unité ($) FINB de croissance de dividendes

sur titres américains de qualité

WisdomTree - non couvert DGR.B -- FINB de croissance de dividendes

sur titres américains de qualité

WisdomTree - couvert DGR -- FINB de croissance de dividendes

sur titres américains de qualité à

couverture variable WisdomTree DQD -- FINB à dividendes élevés

américains WisdomTree - non

couvert HID.B -- FINB à dividendes élevés

américains WisdomTree -

couvert HID -- FINB de dividendes de sociétés

américaines à moyenne

capitalisation WisdomTree - non

couvert UMI.B -- FINB de dividendes de sociétés

américaines à moyenne

capitalisation WisdomTree -

couvert UMI -- FINB de croissance de dividendes

sur titres canadiens de qualité

WisdomTree - non couvert DGRC 0,5531 FINB d'actions européennes

couvert WisdomTree - non

couvert EHE.B 0,0909 FINB d'actions européennes

couvert WisdomTree - couvert EHE 1,2768 FINB de croissance de dividendes

sur titres internationaux de

qualité WisdomTree - non

couvert IQD.B -- FINB de croissance de dividendes

sur titres internationaux de

qualité WisdomTree - couvert IQD -- FINB de croissance de dividendes

sur titres internationaux de

qualité à couverture variable

WisdomTree DQI -- FINB S&P China 500 ICBCCS

WisdomTree - non couvert CHNA.B *1 FINB d'actions japonaises

WisdomTree - non couvert JAPN.B -- FINB d'actions japonaises

WisdomTree - couvert JAPN -- FINB de dividendes de marchés

émergents WisdomTree - non

couvert EMV.B -- FINB global des obligations du Canada à

rendement amélioré

WisdomTree CAGG 0,2304 FINB global des obligations à

court terme du Canada à

rendement amélioré

WisdomTree CAGS -- FNB d'actions mondiales ONE ONEQ 0,2170 FNB d'obligations essentielles

nord-américaines Plus ONE ONEB 0,1506

___________________ 1 *Au 31 octobre 2019, CHNA.B est réputé comme être une institution financière à des fins fiscales, donc toutes les distributions seront considérées comme un revenu.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet des fonds, veuillez consulter le site www.wisdomtree.com.

WisdomTree

WisdomTree Investments, Inc., par l'intermédiaire de ses filiales aux États-Unis, en Europe et au Canada (collectivement, « WisdomTree »), est un fonds négocié en bourse (« FNB ») et un commanditaire et gestionnaire d'actifs de produits négociés en bourse (« PNB ») dont le siège social est situé à New York. WisdomTree offre des produits liés aux actions, aux revenus fixes, aux monnaies, aux marchandises et aux stratégies alternatives. L'actif géré de WisdomTree se chiffre actuellement à 81,7 milliards de dollars canadiens à l'échelle mondiale.

WisdomTreeMD est le nom commercial de WisdomTree Investments, Inc. et de ses filiales partout dans le monde.

Information prospective

Cet avis contient des énoncés prospectifs relatifs aux distributions annuelles estimatives de gains en capital pour 2019 pour les fonds. De par leur nature, ces énoncés prospectifs supposent des risques et des incertitudes pouvant faire en sorte que les distributions réelles diffèrent sensiblement des distributions estimatives mises de l'avant dans cet avis. Les facteurs qui pourraient en sorte que les distributions réelles diffèrent des distributions estimatives d'ici la fin de l'exercice 2019 des fonds comprennent notamment : les montants réels des distributions reçues par les fonds; les opérations du portefeuille, les modifications à l'indice qui peuvent engendrer un rééquilibrage au sein des fonds et les activités de souscription et de rachat.

Les FNB de WisdomTree peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Veuillez lire le prospectus applicable avant d'investir. Les FNB de WisdomTree ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB de WisdomTree inscrits à la Bourse de Toronto sont gérés par WisdomTree Asset Management Canada, Inc.

