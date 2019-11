« L'ensemble des bâtiments de la collectivité montréalaise carboneutre d'ici 2050, c'est possible ! » - Martin Roy, président de la firme de génie-conseil Martin Roy et associés. (MRA)





DEUX-MONTAGNES, QC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est lors du lancement de la mission renouvelée et de la nouvelle image corporative de la firme que l'ingénieur Martin Roy a commenté les ambitieuses annonces faites récemment pour un Canada et pour un parc immobilier montréalais carboneutres d'ici 2050.

« À l'échelle d'un pays, il y aura certainement des enjeux de résilience de cet objectif face aux « changements politiques » dont les effets sont parfois aussi dévastateurs qu'une inondation qui entraine avec elle tout ce qui avait été entrepris. À l'échelle de la Ville de Montréal et plus particulièrement des objectifs annoncés pour un parc immobilier carboneutre d'ici 2050, je suis beaucoup plus optimiste et je crois qu'il est possible d'y arriver. Il faut cependant mobiliser rapidement les parties prenantes qui ont cet objectif comme priorité. Ce n'est pas un exercice facile à faire, mais le travail en vaut la chandelle parce qu'à l'échelle d'un projet, c'est possible. Les approches de conception, les critères de référence, les outils de modélisation, les matériaux et les technologies vertes pour y arriver existent. Développer des solutions pour atteindre la carboneutralité en matière de bâtiments et de transports fait partie de notre quotidien chez MRA. » rappelle le président.

UNE FIRME EN CROISSANCE - UNE EXPERTISE QUI S'EXPORTE

Tout comme l'ouverture d'un bureau au Saguenay, qui s'est rapidement hissé au premier rang dans son marché, l'ouverture récente d'un nouveau bureau à Québec est un véritable succès. Spécialisée en simulations énergétiques et en science du bâtiment, la firme a obtenu plusieurs mandats dans l'ouest canadien et à New York.

L'évènement fut l'occasion pour le nouveau partenaire et directeur du bureau de MRA Québec, André Legault, de partager son succès et de saluer le travail de son équipe : « Déjà, les mandats dans l'Ouest du pays représentent près de 50% de notre chiffre d'affaires. Quant au marché américain, New York vient d'adopter la loi 97 qui vise une réduction des émissions des bâtiments existants. Il y a des cibles pour 2024 et 2029 et des amendes de $250 la tonne pour les entreprises qui n'atteignent pas les objectifs. C'est la loi la plus progressive an Amérique du Nord dans le domaine du bâtiment pour contrer le réchauffement climatique. Notre expertise est donc très appréciée parce que nous sommes parmi les firmes qui arrivent à maximiser les économies tout en atteignant les cibles. Le marché américain représente 25% de notre chiffre d'affaires et ça va en augmentant. Nous avons une équipe solide et je suis très fier du travail de tous ! Avec l'arrivée prochaine d'un nouveau règlement modifiant le code énergétique au Québec, notre expertise de pointe sera très utile aux constructeurs, aux architectes et aux instances qui visent la carboneutralité en 2050. »

UNE APPROCHE AUDACIEUSE ET NÉCESSAIRE

Reconnu pour son dynamisme et son implication dans son milieu, Alexandre Bouchard, associé et directeur de MRA Saguenay, a brièvement décrit l'approche de la firme : « Nous comprenons que l'incidence de nos services et l'impact des projets sur lesquels nous travaillons s'inscrivent dans un tout plus large que nous qui appartient à la collectivité. Nous appliquons donc à tous nos projets une approche de conception collaborative et audacieuse en matière de durabilité qui favorise la régénération des milieux de vie et la préservation des ressources. Notre engagement envers le développement durable dépasse le simple fait de répondre aux exigences du client ou de respecter la réglementation. Que ce soit en matière de carboneutralité, d'impact net-positif, de restauration des milieux, de l'utilisation d'énergies renouvelables, de qualité de l'air, de gestion efficace de l'eau ou d'efficacité énergétique, nous sommes arrivés à faire la démonstration du possible et à inspirer notre industrie à plus d'une reprise sur ces enjeux. Nous sommes fiers de notre statut d'influenceur et nous sommes activement impliqués dans notre industrie afin de favoriser une transition rapide vers des solutions qui ont un impact net-positif sur le climat. »

UN SUCCÈS QUI PART DE L'INTÉRIEUR

Pour Marc Vacquerie, associé, cofondateur et vice-président de l'entreprise depuis 2006, le succès passe par la compétence et la qualité du personnel de la firme : « Nous misons sur une culture d'entreprise animée par la créativité, l'innovation, la collaboration et l'entraide. Cela dit, le recrutement et la rétention du personnel sont des défis pour toutes les firmes. Il est donc important pour nous de mettre en place les conditions qui permettent à nos ressources de collaborer et de se réaliser professionnellement tout en développant leur créativité et leur pouvoir d'agir. Nous avons donc fait récemment une démarche de consultation et des ateliers collaboratifs internes pour que tous prennent part à l'exercice de réflexion autour de la vision, de la mission et des valeurs de la firme. Ce que nous présentons aujourd'hui n'est pas uniquement notre nouvelle image corporative dont nous sommes très fiers, mais aussi le fruit d'une réflexion collective qui nous a appris à mieux nous connaître et à laquelle tous ont eu l'occasion de contribuer. C'est peut-être plus difficile à quantifier, mais ça fait toute une différence sur le plan humain.»

À propos de Martin Roy et associés (MRA)

Figure de proue des entreprises de génie-conseil de l'économie verte, Martin Roy et associés agit comme acteur de changements dans l'industrie de la construction au Québec. Reconnue internationalement pour ses réalisations et saluée tant par ses pairs que par le public, la firme contribue depuis sa fondation en 1992 au rayonnement du génie québécois au Canada comme à l'étranger. Convaincu du rôle fondamental de l'ingénierie dans le développement de solutions à la fois avantageuses pour les clients et régénératives pour l'environnement, MRA croit fermement qu'il est possible de faire face aux enjeux climatiques pressants et est déterminé à faire partie de la solution.

Concevoir aujourd'hui un futur durable pour nos communautés, nos milieux de vie et notre environnement.

Pour en savoir plus, consultez le tout nouveau site de MRA : www.mra.qc.ca

