Mötley Crüe est de retour !





LE GROUPE DE ROCK LE PLUS NOTOIRE DÉTRUIT SON ACCORD DE CESSATION DE TOURNÉE

#MotleyCrueIsBack

LOS ANGELES, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Près de 6 ans après la signature d'un accord de cessation de tournée, le contrat n'est plus de mise, car une toute nouvelle génération de Crüeheads demande sans relâche que le groupe se reforme. Après l'immense succès de leur biopic sur NETFLIX, THE DIRT, Mötley Crüe a constaté une vague massive dans le nouveau public. Et ce groupe mieux connu pour enfreindre les règles a détruit à son contrat de cessation de tournée à la vraie mode de Mötley Crüe, c'est-à-dire en le faisant littéralement exploser.

Regardez la destruction ICI !

Après 35 années passées sur la scène, et 30 années depuis la sortie de Dr. Feelgood, les membres de Mötley Crüe se sont séparés sans se reparler après leur dernière représentation le 21 décembre 2015. Vince, Nikki, Mick et Tommy ont attendu 2018 pour participer à la réalisation du film THE DIRT, ce qui les a inopinément rapprochés, et on les a vu reprendre le chemin du studio d'enregistrement après avoir suivi chacun leur propre voie pendant plusieurs années. La mèche était allumée.

« Depuis avoir joué Tommy Lee dans The Dirt, tellement de fans m'ont dit qu'ils aimeraient tant voir les vrais Mötley Crüe se produire en live », explique Colson Baker (alias Machine Gun Kelly). « Je n'ai jamais pensé voir le jour où cela deviendrait réalité. Mais les fans ont parlé, et Mötley Crüe a écouté ! »

THE DIRT affiche actuellement un score d'audience de 95 % sur Rotten Tomatoes. Et son succès mondial massif plus tôt cette année a vu la popularité de Mötley Crüe atteindre de nouveaux sommets, catapultant à nouveau la musique du groupe en tête des charts à travers le monde chez les 18-44 ans qui représentent aujourd'hui 64 % des fans du groupe. En outre, dans les six mois qui ont suivi la sortie de THE DIRT, Mötley Crüe a célébré une hausse météorique de près de 350 % dans le streaming de sa musique sur toutes les plateformes. Cependant, la plupart des nouveaux fans n'ont jamais vu les représentations légendaires en live que les Crüeheads ont adoré pendant près de 4 décennies.

