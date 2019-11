Le principal promoteur de la communication nationale et internationale sur les bijoux, MATRO GBJ, a participé à la deuxième édition du salon China International Import Expo





SHANGHAI, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- La deuxième édition du salon China International Import Expo a été officiellement inaugurée au Centre national des expositions et des congrès de Shanghai le 5 novembre dernier. Disposant d'une surface d'exposition de 315 mètres carrés, la bijouterie-boutique spécialisée, MATRO GBJ, fut le plus grand exposant de bijoux cette année. Un espace pour les produits de luxe a été créé dans le secteur de la qualité de vie cette année. En parallèle, le Forum international sur la qualité de vie du salon CIIE s'est tenu dans l'objectif de donner à l'exposition une plus grande dimension, un objectif supérieur et une meilleure qualité en matière de contenu. Le PDG de Suzhou Function Group Co. Ltd, M. Zhang Chen, a rejoint le forum pour présenter le centre commercial Matro et les progrès de la consommation en Chine dans le cadre d'un discours.

MATRO GBJ a exposé au salon CIIE deux articles de Coronet® ayant remporté des records du monde Guinness : la toilette et la guitare diamantées. Le 6 novembre à 14 h, la guitare diamantée a été reconnue comme « la guitare la plus précieuse » alors que la toilette diamantée a été reconnue comme la toilette « la plus recouverte de diamants », ce qui a permis à Coronet® de remporter son 10e record du monde Guinness.

Le 7 novembre, lors du Forum international sur la qualité de vie du salon CIIE, une table ronde intitulée Consumption Upgrade and Opportunity in High-end Consumption Market (Amélioration de la consommation et opportunités sur le marché de la consommation haut de gamme) a été organisée. Le PDG de Suzhou Function Group Co. Ltd. et directeur adjoint du comité du luxe de la Chambre de commerce générale de Chine, M. Zhang Chen, a déclaré que le principe de la qualité de vie est de rendre la vie meilleure. Les clients profiteront non seulement de produits améliorés et d'un meilleur service, mais également d'un meilleur savoir-faire.

Actuellement, MATRO GBJ a rassemblé des marques de bijoux renommées comme EFFY, Annamaria Cammilli, JYE, MISUI, Roberto Bravo, Rosato. Ces marques proviennent de plus de 10 pays et régions, dont les États-Unis, l'Italie, le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, entre autres. La marque turque Roberto Bravo s'est unie à MATRO GBJ après des échanges amicaux lors de la première édition du salon CIIE de l'année dernière. Elle apporte ainsi sa philosophie de conception unique et un savoir-faire exceptionnel.

À l'avenir, MATRO GBJ adhérera au principe d'une économie mondiale basée sur une consultation, une contribution et des avantages partagés. En outre, elle posera une base solide pour la communication des clients chinois et des bijoutiers internationaux, établira une passerelle entre le marché chinois et les marques de bijoux étrangères et réalisera le développement conjoint du secteur mondial de la bijouterie.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1030826/MATRO_GBJ.jpg

