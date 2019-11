La microbrasserie Pit Caribou remporte l'argent et le bronze au Brussels Beer Challenge





L'ANSE-À-BEAUFILS, QC, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - C'est avec grand enthousiasme et fierté que l'équipe de la microbrasserie Pit Caribou est lauréate de deux prix au Brussels Beer Challenge en Belgique, l'un des concours les plus prestigieux à l'international dans le monde brassicole. La Gaspésienne no 13, une bière noire de type Porter, a été couronnée d'argent pour une seconde fois à cet événement. Alors que la Bonne Aventure, une bière rousse de type Amber Ale, a remporté la médaille de bronze.

Une reconnaissance motivante

Monsieur Jean-François Nellis, coactionnaire de la microbrasserie, se dit extrêmement fier de cette nouvelle : « Ces deux bières ont déjà remporté de nombreux prix par le passé pour leur qualité, mais de recevoir un prix aussi prestigieux à l'échelle internationale, c'est très motivant pour nous. Ça témoigne non seulement de la bonne qualité de nos bières, mais également de la constance de nos produits. Avec ces prix, c'est toute l'équipe de Pit Caribou qui sort gagnant! »

C'est à Mons en Belgique que se tenait la 8e édition de ce concours de renommée mondiale qui permet aux brasseurs de mettre leurs produits sous les projecteurs. Plus de 50 pays y participent, et plus de 1500 bières y sont présentées! Comment sont déterminés les gagnants? Grâce à une fine sélection de dégustateurs professionnels provenant du monde entier qui évalue la qualité et les spécificités de chacune des bières en compétition.

La Gaspésie à l'honneur

La bière Gaspésienne no 13, aux arômes de chocolat et café, porte son nom en référence aux pêcheurs gaspésiens qui ont sillonné le Saint-Laurent. Autrefois, leurs bateaux portaient les numéros 1 à 50, et le bateau 13 n'aurait jamais vu le jour en raison de la superstition de ce chiffre. Quant à la bière Bonne Aventure, au goût sucré de caramel balancé par une légère note d'amertume résineuse, elle doit son nom à la vue de l'île Bonaventure à partir de la brasserie.

Pit Caribou compte une microbrasserie à L'Anse-à-Beaufils, un pub à Percé et un autre à Montréal. Sa mission : brasser des bières de qualité en misant sur les ressources locales.

Celles-ci sont aussi distribuées dans plusieurs points de vente, bars, restaurants et marchés d'alimentation partout au Québec.

http://www.pitcaribou.com

SOURCE MicroBrasserie Pit Caribou

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 08:15 et diffusé par :