Plex Systems offre aux fabricants un avantage concurrentiel grâce à une suite souple de systèmes d'exécution de la fabrication

De nouveaux progiciels aident les manufacturiers à gagner la maîtrise de l'atelier et une visibilité de premier plan au sein de l'industrie

TROY, Michigan, 19 novembre 2019 /CNW/ - Plex Systems annonce aujourd'hui que ses capacités opérationnelles manufacturières sont désormais regroupées dans la Plex Manufacturing Execution Suite (Plex MES), la meilleure offre qui soit conçue spécifiquement pour l'atelier. La suite infonuagique comprend des progiciels qui répondent au spectre des besoins relatifs à la fabrication intelligente, qu'il s'agisse de systèmes d'exécution de la fabrication (MES) ou de la gestion des opérations manufacturières (MOM).

« Plex nous a permis de normaliser rapidement nos systèmes et nos processus dans huit installations de la planète, aidant notre société à réaliser une production record et des vérifications de qualité en temps réel », déclare Jennifer McIntosh, gestionnaire des progiciels de gestion intégrés (ERP) de Gill Industries, un fournisseur de calibre mondial de mécanismes sophistiqués et d'ensembles soudés. « Maintenant que toute l'entreprise travaille à l'aide du même système d'enregistrement, nous pouvons tirer parti des capacités MES pour améliorer continuellement nos normes de qualité et optimiser les processus tout en réaffectant notre personnel pour focaliser sur des activités commerciales à valeur ajoutée plutôt que sur l'entretien des systèmes et des serveurs. »

Plex MES : La meilleure solution qui soit pour l'atelier

Plex MES tire parti de l'expertise de la société en tant que fournisseur d'ERP et de solutions MES unifiés et infonuagiques. Elle offre la solution de taille idéale qui convient parfaitement aux sociétés tenant à un système précis pour gérer les activités de l'entreprise tout en cherchant à optimiser leurs opérations manufacturières. Plex MES est conçu pour relier harmonieusement les constatations de l'atelier à l'étage supérieur, permettant à la production de diffuser en temps réel aux postes clés de l'organisation des renseignements pertinents relatifs aux opérations et de permettre à toutes et à tous de prendre de meilleures décisions commerciales.

« Alors que les systèmes MES traditionnels maturent, il est réjouissant de voir Plex lancer une solution entièrement infonuagique qui fait du déploiement multisite une proposition pragmatique pour les programmes de transformation industrielle », déclare Andrew Hughes, analyste principal à LNS Research. « Grâce à une connectivité de pointe dans les usines et à l'intégration native infonuagique, la mise à l'échelle -- qui a longtemps été le talon d'Achille du déploiement MES -- est désormais possible à moindres risques et à un coût inférieur. »

Plex MES permet aux fabricants d'accéder aux capacités essentielles que requiert la fabrication intelligente, y compris :

Commande exempte de lacunes : Les procédés de production chorégraphiques sont commandés directement du plan de contrôle de la qualité pour réduire la durée des cycles et améliorer l'efficacité. Destiné à l'opérateur, le panneau de commande unique en son genre ne génère pas de papier et est facile à utiliser, permettant d'accroître la productivité et de réduire les erreurs de saisie manuelle. Le contrôle de qualité conforme gouverne les activités liées à la qualité pour assurer la conformité par rapport à la feuille de contrôle, alors que la production de rapports en temps réel donne lieu à une prise immédiate de décisions.

Le cycle complet de la production, des matières premières aux produits finis, est accessible en tout lieu depuis n'importe quel appareil connecté. Le suivi des opérations se fait en temps réel, conférant une intelligence à la fabrication pour un processus décisionnel plus précis. Les défauts de conformité sont atténués grâce à l'information de traçabilité axée sur une base de données alors que la visibilité accrue du rendement des actifs crée davantage d'occasions d'amélioration continue. Connectivité sans faille : Le MES infonuagique souple et configurable est connecté par sa conception. Il est facile à déployer et à normaliser dans l'ensemble de l'entreprise; il se relie aussi aux systèmes d'entreprise, comme un ERP. La connectivité de pointe à l'automatisation industrielle assure l'enregistrement de la production dans Plex MES par le nuage informatique à mesure qu'elle survient. La solution Plex MES est entièrement unifiée, réduisant le risque de perturbations qui surviennent communément avec un MES formé de solutions réparties dans de multiples points.

« Il y a un besoin sous-desservi au sein des grandes organisations qui consiste à tirer parti des précieuses données qui sont générées dans les usines du monde entier », déclare Bill Berutti, chef de la direction de Plex Systems. « Plex MES répond à ce besoin en consolidant les 20 années d'expertise manufacturière de notre société dans une solution de fabrication intelligente précisément ciblée qui permet la visibilité opérationnelle, la transparence et la précision, aidant les fabricants à normaliser leurs opérations au sein de multiples usines. »

Selon le rapport intitulé 2019 Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems1, « d'ici 2024, 50 % des solutions MES comprendront des plateformes IdO industrielles (IIoT) synchronisées avec les applications MOM de microservices, permettant la gestion de la transaction, le contrôle, la collecte et l'analyse de données presque en temps réel ».

Plex Industrial IoT, lancé en mai 2019, permet aux fabricants de se relier à l'atelier, simplifiant leur capacité à recueillir, mettre en contexte et réagir en temps réel aux données opérationnelles pour améliorer les barèmes d'efficacité et d'efficience, et maximiser le temps exploitable. L'IdO industriel est conçu pour servir de complément aux solutions ERP et MES de Plex en ajoutant une couche supplémentaire de capacités et de connaissances approfondies.

Plex Systems a récemment été reconnu par Gartner comme étant un « Challenger », selon le 2019 Magic Quadrant for Manufacturing Execution Systems.1 Dans le cadre de ce rapport, Gartner évalue les fournisseurs selon le caractère complet de leur vision (Completeness of Vision) et leur capacité d'exécution (Ability to Execute). Plex termine devant ses concurrents lorsqu'il est question du caractère complet de sa vision dans le cadran « Challengers » et a amélioré sa capacité d'exécution en comparaison à l'année précédente.

À propos de Plex Systems

Plex Systems, Inc.® fournit des solutions ERP, MES et pour l'IdO industriel à l'avant-garde de l'industrie aux fabricants des secteurs des processus et des pièces détachées. Plex est le pionnier des solutions infonuagiques pour la chaîne de fabrication, reliant les fournisseurs, les machines, les ressources humaines, les systèmes, les données et la clientèle avec des fonctionnalités qui sont faciles à configurer, assurent une innovation continue et réduisent les coûts liés aux TI. Permettant aux constatations de l'atelier de se rendre à l'étage supérieur (With insight from the shop floor to the top floor®), le nuage informatique Plex Manufacturing Cloud® aide les sociétés à visualiser et à comprendre chaque aspect de leurs écosystèmes d'affaires, ce qui leur permet de transformer leurs activités commerciales et de prendre la tête avec précision, efficacité et agilité, et ce, dans un marché en constante évolution. Apprenez-en plus à l'adresse www.plex.com.

