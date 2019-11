Nouveau contrat de travail entériné par les membres d'Unifor chez Purolator





MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Au terme d'assemblées syndicales tenues au cours de la fin de semaine, les membres du syndicat Unifor à l'emploi de Purolator ont accepté, dans une proportion de 95,6 % une entente de principe conclue au début de novembre dernier.

Précisons que ce dénouement arrive après plus d'un an de négociation, un mandat de grève et un rejet d'une offre patronale. Voici les principaux faits saillants de ce nouveau contrat de travail:

Convention collective de 4 ans (1 er janvier 2019 au 31 décembre 2022);

janvier 2019 au 31 décembre 2022); Kilométrage remboursé à 30 cents au lieu de 15 cents , ainsi que les frais de stationnement lors d'examen médical exigé par l'employeur;

au lieu de , ainsi que les frais de stationnement lors d'examen médical exigé par l'employeur; Les employés à temps partiel pourront bénéficier de trois jours personnels à compter de 20 heures au lieu de 32,5 heures;

Maintien de l'allocation de retraite à 5 000 $;

Montant forfaitaire de 600$ (rétro pour 2019) payable la première semaine de janvier 2020;

Boni de signature de 400 $ payable la première semaine de janvier 2020;

signature de 400 $ payable la première semaine de janvier 2020; Augmentation de 4 %, à compter du 1 er lundi de janvier 2020;

lundi de janvier 2020; Augmentation de 2 %, au 1 er lundi de janvier 2021;

lundi de janvier 2021; Augmentation de 2 % au 1 er lundi de janvier 2022;

lundi de janvier 2022; Améliorations du régime d'assurance collective.

« Les membres du comité de négociation ont réussi à force de détermination et de travail acharné à obtenir une bonne convention collective et de bons avantages sociaux » a indiqué Marcel Rondeau, représentant national d'Unifor.

Il faut préciser que le comité de négociation a été en mesure de repousser les demandes de l'employeur pour créer une disparité de traitement pour les employés qui auraient été nouvellement embauchés. « Rien de ceci n'aurait été possible sans la solidarité et le soutien de nos membres », a pour sa part commenté la présidente de la section locale 146Q, Julie Ferland.

Purolator emploie près de 164 membres d'Unifor au Québec, occupant les postes d'agents au comptoir des points de cueillette et d'expédition et du service à la clientèle.

À propos d'Unifor

Unifor est le plus grand syndicat du secteur privé au Québec et au Canada représentant plus de 315 000 membres dans tous les secteurs de l'économie. Unifor milite pour toutes les travailleuses et travailleurs et leurs droits. Il lutte pour l'égalité et la justice sociale au pays et à l'étranger et aspire à provoquer des changements progressistes pour un avenir meilleur. Au Québec, Unifor représente près de 55 000 membres et est affilié à la plus grande centrale syndicale québécoise, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ).

www.uniforquebec.org

SOURCE Syndicat Unifor Québec

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 07:39 et diffusé par :