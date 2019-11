Compass Rose devient une agence d'affaires publiques véritablement francophone, dans la capitale nationale





Please click here for the English version

OTTAWA, le 19 nov. 2019 /CNW/ - Fort du succès de notre projet avant-gardiste Une longueur d'avance pendant la campagne électorale de 2019 et l'annonce de Yaprak Baltacio?lu , une experte de la fonction publique et des politiques publiques, Compass Rose s'agrandit une fois de plus pour donner aux clients francophones l'occasion de profiter de notre gamme complète de relations gouvernementales, de communications et de services stratégiques en français.

En tant qu'entreprise entièrement bilingue, Compass Rose peut aider un plus grand nombre d'organisations canadiennes à faire progresser leurs priorités stratégiques et à se concentrer sur les meilleurs résultats possibles pour les Canadiens.

En plus de Jacqueline LaRocque , une Franco-Ontarienne bilingue qui, depuis plus de deux décennies, examine la politique publique fédérale sous tous les angles, les clients francophones pourront également bénéficier des compétences de Linda Godin . En compagnie d'une équipe de collaborateurs élargie, elle offrira une expertise, une analyse et une planification stratégique en français, ainsi que de la rédaction de discours et des relations médiatiques et gouvernementales, entre autres.

Ancienne chef du bureau d'Ottawa pour le Groupe Média TFO et, plus récemment, responsable des Projets éducatifs et du rayonnement à la Chaîne d'affaires publiques par câble (CPAC), Linda Godin apporte plus de 20 ans d'expérience en affaires publiques et en journalisme à l'équipe Compass Rose.

« La vaste expérience de Linda dans la francophonie canadienne, ses enjeux, ses défis et ses possibilités, renforce la solidité de notre firme - une équipe chevronnée de spécialistes des affaires publiques, d'analystes stratégiques, d'anciens hauts fonctionnaires et de journalistes ayant une connaissance inégalée des politiques publiques et des communications », a déclaré Mme LaRocque.

Compass Rose a une connaissance et une compréhension approfondies du paysage politique québécois et francophone, de ses influenceurs, de ses médias traditionnels et sociaux. Nous avons une excellente connaissance de nombreux ministères tels que Patrimoine canadien, Tourisme, Langues officielles et Francophonie, Innovation, Sciences et Développement économique Canada, Commerce international, Santé, Finances, Emploi et développement social Canada, pour ne nommer que ceux-là.

Pour plus des détails sur nos services bilingues, visitez le site Web de Compass Rose .

https://compassrosegroup.org/fr/accueil/

SOURCE Compass Rose Group

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 07:30 et diffusé par :