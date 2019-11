/R E P R I S E -- Avis aux médias - Présentation des résultats de la recherche EDJeP sur l'instabilité résidentielle et l'itinérance des jeunes quittant un placement substitut/





MONTRÉAL, le 15 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Le partenariat de l'Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés du Québec (EDJeP) développé par la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) de l'École nationale d'administration publique présentera les faits saillants de la deuxième collecte de données après avoir rencontré plus de 800 jeunes ex-placés au Québec. Ces résultats inédits portent sur l'instabilité résidentielle et l'itinérance des jeunes quittant un placement substitut pour la transition à la vie adulte, notamment la proportion de jeunes ayant connu l'itinérance, les difficultés rencontrées et les facteurs protecteurs de l'itinérance. Ces résultats s'inscrivent dans un contexte de réflexion sur l'amélioration des services de la protection de la jeunesse.

La présentation se fera en présence de :

Martin Goyette, professeur ENAP, directeur du Partenariat sur le devenir des jeunes placés (EDJeP.ca), cotitulaire de la Chaire-réseau de recherche sur la jeunesse du Québec (CRJ) et titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ.ca)

Cécile Arbaud, directrice générale de l'organisme Dans La Rue

Johanne Cooper, directrice de l'Auberge du coeur Maison Tangente et présidente du RACQ

Avec la présence des membres du comité des jeunes EDJeP

Date : 19 Novembre 2019 Heure : 10 h Lieu : Centre de jour Dans La Rue, 1664, rue Ontario Est Montréal, Qc H2L 1S7 Personne-ressource : Pour les journalistes intéressés, veuillez contacter Martin Goyette : 514 347-9126

À propos de l'Étude longitudinale sur le devenir des jeunes placés au Québec

EDJeP a été développée par la CREVAJ de l'École nationale d'administration publique (ENAP) dans le but de combler un manque de connaissances sur la période de l'après-placement, période ayant fait l'objet de très peu d'attention au Québec. Plus précisément, EDJeP s'intéresse aux conditions de vie et de sortie des jeunes de 17 à 21 ans ayant été placés et mettra en place la première étude québécoise longitudinale et représentative sur cette thématique. Le suivi de plus de 1 000 jeunes, donne lieu à des analyses croisées avec les données administratives harmonisées des services de protection de la jeunesse, des données administratives d'utilisation de services du MESS et du MESRS ainsi qu'avec certaines données populationnelles, et ce, afin d'obtenir une compréhension claire des enjeux de transition pour les jeunes placés et de veiller à l'amélioration des pratiques et politiques. EDJeP s'appuie sur un comité aviseur de jeunes ex-placés.

Pour lire les anciens rapports :

Étude sur le devenir des jeunes placés Rapport sommaire de la vague 1

Le rôle de l'instabilité des trajectoires sur les transitions à la vie adulte

À propos de Dans la rue

Fondé par le Père Emmett Johns « Pops » en 1988, Dans la rue vient en aide aux jeunes sans-abri ou en situation précaire. Avec dévouement, empathie et respect, et grâce au soutien de la communauté, les membres de l'organisme veillent à leurs besoins immédiats et travaillent avec eux afin qu'ils puissent acquérir les compétences et les ressources nécessaires pour mener une vie plus autonome et plus enrichissante.

À propos du regroupement des Auberges du coeur (RACQ)

Le Regroupement des Auberges du coeur du Québec joue le rôle de trait d'union entre 30 auberges membres réparties dans 10 régions du Québec. Les Auberges du coeur hébergent des jeunes en difficulté ou sans-abri âgés de 12 à 30 ans. Ouvertes 7 jours par semaine, 24 heures par jour, elles offrent le gîte et le couvert, un milieu stable et une écoute active, un soutien et un accompagnement.

À propos de la CREVAJ

La Chaire de recherche du Canada sur l'évaluation des actions publiques à l'égard des jeunes et des populations vulnérables (CREVAJ) de l'ENAP vise l'acquisition de connaissances nouvelles afin de mieux orienter les interventions et les mécanismes de soutien auprès des personnes en situation de vulnérabilité, notamment dans le secteur de la jeunesse.

Pour plus d'informations, consultez le www.crevaj.ca

À propos de l'École nationale d'administration publique

L'ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l'Amérique du Nord. Elle est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et aux organisations une gamme complète de formations et de services et les accompagne afin qu'ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic. L'ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics. / enap.ca

SOURCE École Nationale d'administration publique (ENAP)

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :