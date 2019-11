Le CN annonce le départ de Michael Foster à titre de vice-président exécutif et chef des services informatiques et de la technologie





MONTRÉAL, 19 nov. 2019 (GLOBE NEWSWIRE) -- CN (TSX : CNR)(NYSE : CNI) a annoncé que Michael Foster, vice?président exécutif et chef des services informatiques et de la technologie, quittera la Compagnie le 29 novembre 2019 pour des raisons personnelles. M. Foster retourne aux États-Unis pour être près de sa famille et poursuivre d'autres perspectives de carrière.



Le CN a annoncé que Rob Reilly, vice-président exécutif et chef de l'exploitation, assurera dans l'intérim la direction des services informatiques et de la technologie de la Compagnie pendant que celle-ci mène une recherche exhaustive en vue de nommer un remplaçant.

« Au nom du conseil d'administration et du CN, je tiens à remercier Michael pour sa contribution et son dévouement au CN au cours des deux dernières années. Il a été chargé de diriger la transformation numérique du CN et des percées technologiques importantes de la société, comme la commande intégrale des trains et d'autres initiatives en innovation qui sont maintenant bien avancées. Michael laisse en place une équipe solide », a déclaré JJ Ruest, président et chef de la direction du CN.

Rob a acquis une vaste expérience en leadership et en innovation dans l'exploitation ferroviaire et l'application sur le terrain des technologies ferroviaires au sein d'une autre compagnie de chemin de fer de catégorie I, ce qui fait de lui le dirigeant idéal pour diriger les services informatiques et de la technologie de la Compagnie pendant cette transition. Il continuera à assurer l'excellence opérationnelle et à mettre en oeuvre des technologies de l'information de pointe pour accroître la sécurité et la valeur pour les clients et les actionnaires ainsi que la stratégie de la société visant à améliorer son modèle d'exploitation ferroviaire à horaires fixes.

Véritable pilier de l'économie, le CN transporte annuellement des marchandises d'une valeur de plus de 250 milliards de dollars canadiens pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN ? la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives ? dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l'Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l'adresse www.cn.ca .

Sources Médias Investisseurs Jonathan Abecassis Paul Butcher Directeur principal Vice-président Relations avec les médias Relations avec les investisseurs 514 399-7956 514 399-0052

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 07:00 et diffusé par :