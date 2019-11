VVDN Technologies rencontre le ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario, Canada, pour discuter de son plan de croissance





GURUGRAM, Inde, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- VVDN Technologies, une entreprise indienne d'ingénierie de produits, a récemment agrandi son centre de développement mondial au Canada. Pour le même motif, l'équipe de VVDN, dirigée par le PDG Bhupender Saharan, a rencontré Monsieur Victor Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce du gouvernement de l'Ontario, Canada, au bureau régional de l'entreprise. Les invités de marque canadiens ont bénéficié d'une visite des bureaux, ainsi que d'une brève présentation sur VVDN, illustrant les capacités et les atouts éprouvés en termes d'ingénierie de l'entreprise. Ceci comprenait une visite guidée de l'usine de produits, des lignes TMS (technique de montage en surface) et de l'usine mécanique.

Par son implantation en Ontario, VVDN entend jouer un rôle fondamental dans la création d'emplois locaux dans la région en démarrant une collaboration académique avec les excellentes universités qui s'y trouvent. Ce point d'appui dans la région représente l'expansion stratégique de VVDN au Canada, qui s'accompagne de l'objectif de répondre aux besoins des entreprises locales en quête de services d'ingénierie de produits, de cloud et de fabrication dans les secteurs du réseautage, de l'IdO, des caméras, de l'automobile, de la 5G et des centres de données. VVDN compte bien créer des centaines d'emplois destinés aux talents locaux dans les années à venir. Cela englobera l'embauche de diplômés, notamment en ingénierie, et de doctorants, tous méritants. Le centre de développement jouera un rôle positif en aidant les entreprises à se développer, tout en formant les talents locaux aux technologies et tendances actuelles.

« Le Canada est l'un des principaux marchés nord-américains, qui fait preuve de beaucoup d'innovation technique. Nous sommes déterminés à poursuivre notre programme de croissance au Canada et nos relations avec nos clients qui s'étendent sur l'ensemble du pays continueront à évoluer et à s'épanouir », a déclaré M. Bhupender Saharan, PDG de VVDN Technologies. Et d'ajouter : « Grâce à nos capacités éprouvées en matière d'ingénierie de produits, nous ne visons pas seulement à déclencher une révolution technologique dans l'industrie manufacturière, mais aussi à créer des emplois locaux dans la région ».

« L'engagement de notre gouvernement à l'égard de la réduction des formalités administratives et du coût des affaires en Ontario restaure la confiance des investisseurs internationaux dans notre marché provincial. En réalité, l'Ontario a récemment été classée comme le premier territoire en Amérique du Nord pour la création d'emplois grâce aux investissements étrangers directs », a déclaré le ministre Fedeli. « Nous faisons bon accueil à la croissance des activités de VVDN et nous allons continuer à encourager les investissements étrangers plus conséquents et l'augmentation des échanges commerciaux dans le cadre de notre plan visant à bâtir l'Ontario ensemble. Des investissements comme ceux-là se traduisent par la création d'emplois de qualité pour les travailleurs et les familles de l'Ontario. »

Par le biais de ce lancement, VVDN vise à renforcer sa présence dans la région et à tisser des liens stratégiques dans toute l'Amérique du Nord, tout en répondant aux besoins des entreprises canadiennes en termes de services d'ingénierie, de cloud et de fabrication. L'entreprise se fera aussi un plaisir d'aider les grands fabricants d'équipement d'origine (OEM) en leur apportant sa solide expérience de plus dix ans dans les offres de services complets, allant de la conception à la mise en service.

Pour en savoir plus sur VVDN, veuillez visiter www.vvdntech.com

Contacts :

Anushree Mittal

+91-9619903712

anushree.mittal@vvdntech.in

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1031626/VVDN_Technologies_Canada_Office.jpg

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/811458/VVDN_Technologies_Logo.jpg

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 06:51 et diffusé par :