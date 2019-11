Elementor offre d'importantes remises à l'occasion du Black Friday





Elementor, plateforme de création de sites WordPress, vient tout juste de devenir encore plus abordable

NEW YORK, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Elementor, plateforme mondiale de premier plan en matière de création de sites Web WordPress totalisant plus de 3,5 millions de sites construits, rend la conception Web encore plus facile. À l'occasion du Black Friday, Elementor offre jusqu'à 30 % de remise sur ses forfaits premium pour ses nouveaux clients, et propose des mises à niveau pour ses clients actuels.

Tout au long de la période promotionnelle, Elementor organisera aussi un concours qui permettra à 88 concurrents de remporter des prix, ainsi que des sessions libres en tête-à-tête avec des experts de premier plan de l'équipe d'Elementor. Les sessions incluront les volets suivants :

Le Volet Développement avec Ohad Raz , Lead Developer d'Elementor : une session en tête-à-tête concernant les défis de développement propres à votre site Elementor : performances, intégrations, plugins, thèmes, etc.

, Lead Developer d'Elementor : une session en tête-à-tête concernant les défis de développement propres à votre site Elementor : performances, intégrations, plugins, thèmes, etc. Le Volet Marketing avec Ben Pines , Evangelist chez Elementor : une session en tête-à-tête concernant l'élaboration d'une stratégie marketing fructueuse pour les besoins et défis spécifiques de votre site Elementor.

, Evangelist chez Elementor : une session en tête-à-tête concernant l'élaboration d'une stratégie marketing fructueuse pour les besoins et défis spécifiques de votre site Elementor. Le Volet Conception Web avec Ziv Geurtz , Educator et Designer chez Elementor : des sessions en tête-à-tête concernant la conception de votre site Elementor. Y compris une évaluation, un retour constructif et quelques conseils utiles.

, Educator et Designer chez Elementor : des sessions en tête-à-tête concernant la conception de votre site Elementor. Y compris une évaluation, un retour constructif et quelques conseils utiles. Un Audit d'Expert avec Saar Kedem , Head of Education chez Elementor : une analyse et une revue documentaire concernant jusqu'à trois pages Web de votre site Elementor, vous offrant un retour et des notes détaillées concernant les éléments à améliorer.

Dans le cadre de cette offre, valable du 22 novembre au 4 décembre, encore plus de créateurs, concepteurs, markéteurs et professionnels du Web dans le monde entier pourront créer de beaux sites WordPress rapidement et sans effort.

Fondée par Yoni Luksenberg et Ariel Klikstein, Elementor simplifie radicalement la création Web sur WordPress. En permettant aux agences et professionnels du Web de dévoiler leur potentiel commercial et créatif, Elementor a introduit de nouvelles façons d'améliorer le flux de travail des créateurs Web, rendant le processus de conception de sites Web à la fois plus rapide et plus flexible.

Pour obtenir votre remise du Black Friday et participer au concours, cliquez ici.

