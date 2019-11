Invitation aux médias - Séance d'information de la consultation publique sur le futur quartier Namur-Hippodrome





MONTRÉAL, le 19 nov. 2019 /CNW Telbec/ - L'Office de consultation publique de Montréal vous invite à assister à la séance d'information du 20 novembre dans le cadre de la consultation publique sur le futur quartier Namur-Hippodrome dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. L'OCPM a été mandaté par le comité exécutif de la Ville de Montréal afin de réaliser une consultation publique portant sur la vision et les principes de mise en valeur du futur quartier.

Le territoire du futur quartier Namur-Hippodrome est composé des abords de la station de métro Namur et du site de l'ancien hippodrome, propriété de la Ville de Montréal depuis 2017. Cet ensemble de 75 hectares est bordé à l'est par l'avenue Mountain Sights, au sud et à l'ouest par les emprises des voies ferrées du CP, et au nord par la limite de la Ville de Mont-Royal.

La Ville de Montréal souhaite requalifier le site de l'ancien hippodrome et des abords de la station de métro Namur. Elle propose d'y développer un milieu de vie complet, inclusif et carboneutre axé sur le transport actif et collectif. Plus de 6000 logements pourraient y être construits. Cette consultation permettra de mieux comprendre les attentes et les besoins des citoyens et des acteurs du milieu afin de construire une vision commune pour ce futur quartier.

Séance d'information :

20 novembre 2019 à 19 h

Hôtel Ruby Foo's, 7655, boulevard Décarie, Métro Namur

Accessible aux personnes à mobilité réduite

Halte-garderie gratuite offerte sur place

Cette séance sera diffusée en direct sur ocpm.qc.ca/en-direct, sur Facebook et sur Twitter/Périscope (@OCPMontreal).

Toute l'information sur cette consultation, la description des prochaines étapes, et la documentation est disponible sur le site Internet de l'Office au ocpm.qc.ca/hippodrome et peut aussi se trouver au bureau de l'Office situé au 1550, rue Metcalfe, bureau 1414.

L'OCPM est un organisme indépendant qui réalise les mandats de consultation publique qui lui sont confiés par le conseil municipal ou le comité exécutif de la Ville de Montréal. Ces consultations publiques servent à recueillir l'opinion des citoyens, surtout sur des projets qui relèvent des compétences municipales en urbanisme et en aménagement du territoire, mais elles peuvent aussi s'étendre à tout projet soumis par le comité exécutif ou le conseil municipal. L'OCPM a été créé tout spécialement pour que certaines consultations publiques soient menées par une entité neutre. Les rapports de consultation de l'OCPM incluent toujours une analyse des préoccupations citoyennes ainsi que des recommandations spécifiques pour guider les décisions publiques. L'Office a aussi le mandat de proposer des règles afin d'assurer la mise en place de mécanismes de consultation crédibles, transparents et efficaces à Montréal.

SOURCE Office de consultation publique de Montréal

Communiqué envoyé le 19 novembre 2019 à 06:00 et diffusé par :