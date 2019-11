Le salon China Hi-Tech Fair 2019 (CHTF2019) prend fin à Shenzhen





La 21ème édition de la China Hi-Tech Fair (CHTF2019), qui avait pour thème la « Revitalisation de la région de la Grande baie grâce à l'ouverture et l'innovation », s'est achevée avec succès à Shenzhen le 17 novembre 2019. Cet événement de cinq jours a accueilli des expositions, des forums, des échanges technologiques et des coopérations, jouant un rôle actif pour promouvoir les innovations technologiques et améliorer l'environnement de l'innovation.

S'étendant sur une superficie de 142 000 m2, le CHTF2019 a attiré un total de 3 315 exposants, qui ont présenté 10 216 projets de haute technologie dans des domaines tels que l'intelligence artificielle, la maison connectée, la fabrication intelligente, l'Internet des Objets, la conduite assistée, la smart+, le réseau automobile, la 5G et la blockchain.

Ont participé au salon 148 délégations de 44 pays et organisations internationales, telles que l'Argentine, l'Australie, l'Autriche, le Bahreïn, le Japon, la Corée du Sud, les États-Unis et l'UE, ainsi que 33 provinces et municipalités dont Beijing, Shanghai, Guangdong, Hong Kong, Macao et Taiwan. En outre, 29 universités renommées ont présenté leurs projets de haute technologie.

Dans le même temps, 256 forums, salons et conférences techniques de haut niveau ont été organisés, attirant 576 000 participants. Les médias ont bien couvert l'événement, avec un total de 1 253 journalistes de 306 organes de presse nationaux et internationaux.

Outre Huawei, ZTE, Fuji, Ping An Technology, NTT DATA, Hong Kong Telecom et d'autres grandes entreprises, de nombreuses licornes ou quasi-licornes ont participé au salon, où 2 077 nouveaux produits et 701 nouvelles technologies au total ont été dévoilés, soit 400 de plus que l'an dernier.

En outre, 60 invités de renom ont prononcé des discours, dont des lauréats du prix Nobel, le lauréat du prix Turing, ainsi que des universitaires, des scientifiques et des économistes chinois et internationaux. Des cadres supérieurs d'IBM, Bosch, Philips, Fujitsu, Midea et Thunder ont participé à plusieurs forums et autres activités. Neuf dignitaires (sous-ministres ou rangs supérieurs) venus d'Iran, de Hongrie, de Serbie, d'Irlande et des Émirats ont assisté au salon.

Le CHTF2019 a également créé une zone d'exposition Guangdong-Hong Kong-Macao, qui rassemblera des ressources d'innovation dans la région de la Grande Baie (qui comprend ces trois municipalités) pour présenter les nouvelles opportunités de développement régional et contribuer à construire un centre d'innovation technologique renforcé dans la région.

Avec 21 éditions à son actif, le CHTF a de plus en plus d'expérience pour construire avec succès une plateforme commerciale dédiée aux réalisations scientifiques et technologiques. Le CHTF continuera de collaborer avec tous les secteurs de la haute technologie pour donner un nouvel élan au développement technologique en Chine.

