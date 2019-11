TBD Media lance l'initiative Velux autour des 17 objectifs de développement durable





LONDRES, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies constituent un plan directeur pour guider les groupes - des entreprises aux gouvernements - vers un avenir positif. Les 17 objectifs étant incorporés ensemble, des éclaircissements doivent être fournis au besoin pour chaque objectif, et ceux qui les atteignent doivent également être félicités.

TBD Media met l'accent sur des entreprises telles que le fabricant danois d'aménagement intérieur, VELUX Group, dans sa contribution aux ODD avec un accent particulier sur l'objectif numéro 3 : Santé et bien-être. Cet objectif est d'une importance capitale, il vise à « Donner les moyens de vivre une vie saine et promouvoir le bien-être. »

VELUX s'efforce d'atteindre cet objectif en examinant scientifiquement comment des conditions ambiantes données affectent la santé des personnes qui se trouvent à l'intérieur. Dans leur rapport de recherche - Healthy Homes Barometer (baromètre des logements sains), ils soulignent les effets des intérieurs « malsains » ; cette année, ils décrivent en détails comment la santé des enfants peut être affectée négativement par des facteurs comme la moisissure, l'obscurité, l'humidité ou un bruit excessif. En plus de sensibiliser le public à ce problème, l'entreprise propose également des solutions conçues pour incorporer plus de lumière du jour et d'air frais à l'intérieur. « Le fait que le temps passé à l'intérieur ne soit pas préjudiciable à notre santé et à notre bien-être devrait être un droit fondamental »,a déclaré Ingrid Reumert du VELUX Group. Cet accent mis sur la santé dans des conditions souvent négligées prouve l'engagement de VELUX envers les ODD et son travail spécifique pour améliorer la santé et le bien-être.

Le troisième ODD est incroyablement pertinent pour la société ; la santé et le bien-être sont essentiels à l'existence d'une personne et, grâce à l'attention scientifique et à celle portée aux détails, des entreprises comme VELUX Group apportent une contribution essentielle aux ODD et à l'amélioration de la société. TBD Media est fière de s'impliquer dans la sensibilisation de ces entreprises et à leurs contributions.

