CyberOptics remporte un prix Global Technology Award pour son système d'inspection et de métrologie, SQ3000tm, au salon productronica en Allemagne





CyberOptics® Corporation (NASDAQ : CYBE), l'un des principaux développeurs et fabricants de solutions de technologie de détection 3D de haute précision, à l'échelle mondiale, a annoncé avoir été récompensé par un prix Global Technology Award 2019 dans la catégorie Inspection-AOI, pour son système multifonction, SQ3000tm pour AOI, SPI et CMM. Le prix a été remis à la Société lors d'une cérémonie qui s'est déroulée le mardi 12 novembre 2019 à l'occasion du salon productronica, à Munich, en Allemagne.

Le système tout-en-un 3D SQ3000 peut identifier les défauts à haut risque et mesurer les paramètres essentiels, offrant ainsi une solution optimale de contrôle des processus, pour une gestion efficace des rendements. En plus des applications AOI et SPI, des mesures de coordonnées extrêmement précises peuvent être atteintes beaucoup plus rapidement qu'avec une machine de mesure de coordonnées (Coordinate Measurement Machine, CMM), traditionnelle, le travail s'effectuant en quelques secondes au lieu de plusieurs heures. La toute première CMM en ligne au monde comprend une suite logicielle complète pour la mesure du grade métrologique sur tous les points fondamentaux.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu notre 16e récompense pour les systèmes dotés de la technologie MRS (Multi-Reflection Suppression) », a déclaré le Dr Subodh Kulkarni, président et chef de la direction de CyberOptics Corporation. « En plus de fournir des performances supérieures en matière d'inspection et de métrologie, nous offrons à nos clients la souplesse permettant d'utiliser la plateforme SQ3000 dans le cadre de diverses applications, pour un contrôle avancé des processus et une gestion efficace des rendements. »

Le SQ3000 offre une combinaison inégalée de haute précision, de haute résolution et de grande vitesse, grâce à la technologie du capteur MRS, à la pointe du secteur, qui identifie et rejette méticuleusement les reflets causés par les surfaces et les composants brillants. La suppression efficace des multireflets est essentielle pour obtenir des mesures extrêmement précises, et fait de la technologie MRS, exclusive de la Société, une solution idéale pour une large gamme d'applications aux exigences rigoureuses.

Créé en 2005, le programme des prix Global Technology Awards est une célébration annuelle de l'excellence des produits dans le domaine des circuits électroniques montés en surface. Des produits de premier plan, et basés sur les plus beaux exemples de progrès technologiques créatifs sont choisis par un panel d'experts du secteur.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cyberoptics.com.

À propos de CyberOptics

CyberOptics Corporation (www.cyberoptics.com) est l'un des principaux développeurs et fabricants de solutions de technologie de détection 3D de haute précision, à l'échelle mondiale. Les capteurs de CyberOptics servent à l'inspection et la métrologie sur les marchés de la technologie SMT et des biens d'équipement utilisant les semi-conducteurs, afin d'améliorer considérablement les rendements et la productivité. En mobilisant ses technologies de pointe, la Société s'est positionnée de façon stratégique en tant que leader mondial des capteurs 3D de haute précision, ce qui a permis à CyberOptics d'accroître encore davantage sa pénétration de segments verticaux clés. CyberOptics a son siège social à Minneapolis, dans le Minnesota, et exerce ses activités dans le monde entier depuis ses installations d'Amérique du Nord, d'Asie et d'Europe.

Les déclarations concernant la performance anticipée de la Société sont de nature prévisionnelle et sous-entendent par conséquent des risques et des incertitudes, y compris, sans limitation : la conjoncture du marché dans les industries mondiales des biens d'équipement utilisant les semi-conducteurs et la technologie SMT ; les relations commerciales entre les États-Unis et les autres pays ; le calendrier des commandes et des livraisons de nos produits, surtout de nos systèmes AOI 3D prenant en charge la MRS ; la concurrence et la pression croissantes des prix sur les ventes de nos produits, en particulier de nos systèmes SMT ; le niveau des commandes de nos clients OEM ; la disponibilité des pièces requises pour satisfaire les commandes des clients ; les défis imprévus liés au développement de produits ; l'effet des événements mondiaux sur nos commandes, dont la majorité proviennent de clients étrangers ; les changements rapides de la technologie sur les marchés de l'électronique et des semi-conducteurs ; les lancements de produits et leur tarification par nos concurrents ; le succès de nos initiatives de technologie 3D ; l'acceptation par le marché de notre système SQ3000 3D CMM, des produits destinés à l'inspection et la métrologie de pointe des emballages avancés utilisant les semi-conducteurs, et du produit CyberGage360 ; tous litiges coûteux et de longue durée avec des tiers liés à des atteintes à la propriété intellectuelle ; ainsi que les autres facteurs énoncés dans les documents déposés par la Société auprès de la Securities and Exchange Commission.

