Selon des Experts internationaux - Riyad en voie de se transformer en ville durable





Un comité d'éminents experts internationaux, issus de divers domaines universitaires et professionnels, a clôturé un symposium intitulé « Riyadh : Ville durable » et s'articulant autour de quatre projets de la capitale saoudienne, visant à transformer cette ville en une ville durable de calibre mondial.

Le symposium, organisé par la Commission Royale pour la Ville de Riyad (CRVR), s'est déroulé à la Bibliothèque Nationale du Roi Fahad les 12 et 13 novembre 2019 à Riyad. Les discussions en table ronde passèrent en revue les 4 projets de bien-être - King Salman Park (www.riyadhksp.sa/en/), Riyadh Green (www.riyadhgreen.sa/en/), Riyadh Art (www.riyadhart.sa/en/) et Sports Boulevard (www.riyadhalmasar.sa/en/). Les sujets abordés englobèrent le développement urbain durable, la conservation, le bien-être socio-économique, l'enrichissement culturel et la promotion d'un mode de vie plus sain pour tous les citoyens.

Les 4 projets de bien-être visent à améliorer considérablement le mode de vie des habitants, en offrant un environnement plus vert et plus sain, tout en encourageant la participation à la vie culturelle et sportive, en phase avec l'initiative du royaume « Vision 2030 ». Ces quatre projets sont transformateurs et font partie d'un plan de développement massif pour la capitale saoudienne, mettant en valeur le leadership de l'Arabie saoudite en matière d'urbanisation durable et de gestion de l'environnement. L'investissement placé par le gouvernement d'une valeur de 23 milliards de dollars, et associé à une contribution du secteur privé estimée à 15 milliards de dollars pour réaliser ces quatre projets, contribueront à transformer la capitale et améliorer le bien-être de ses 7 millions d'habitants.

Ibrahim Al-Shayeh, Directeur Général de la Planification Urbaine Stratégique à la CRVR et Président du Symposium, a déclaré : "Les villes sont à l'avant-garde des efforts mondiaux visant à stabiliser le réchauffement climatique, tout en offrant une qualité de vie aux populations croissantes. À travers des événements tels que le Symposium intitulé 'Riyad : Ville durable' et d'autres à venir, notre objectif consiste à planifier et à mettre en oeuvre un avenir intelligent, résilient et durable à Riyad, tout en respectant l'environnement et améliorant le bien-être des citoyens".

David Griggs, Professeur à l'Institut de Développement Durable à l'Université Monash, qui a dirigé les groupes de discussion, a souligné : "Chacun de ces projets de bien-être est extraordinaire. Riyad sera transformée de manière à nous surprendre tous. Ces projets transformeront cette ville, non seulement en infrastructures et installations, mais également en matière de santé, de culture et de la manière selon laquelle les citoyens vivent".

"Ces quatre projets feront de Riyad une ville extrêmement attrayante où il fait bon vivre, travailler et visiter", a-t-il ajouté.

Pour sa part, Mme Maria Vassilakou, ancienne Maire Adjointe et Gouverneur Adjointe de la ville de Vienne, a déclaré : "Ces 4 projets de bien-être fourniront une énorme opportunité pour la création d'emplois locaux, en particulier pour les jeunes et les femmes de la ville de Riyad".

Enfin, le Professeur Michael Koh, Membre de la Direction du Centre pour les Villes Habitables à Singapour, qui était délégué pour l'événement, a conclu : "Cet événement reflète une opportunité réussie visant à partager des connaissances. C'est un merveilleux exemple de partenariat mondial, capable de rendre les villes durables et vivables".

Pour de plus amples informations sur le Symposium "Riyad : Ville durable", veuillez consulter le site suivant : www.rda.gov.sa/sme-symposium

