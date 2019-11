Une enquête mondiale de Valamis révèle l'état de la formation et du perfectionnement en 2019





Valamis, le leader mondial des technologies d'apprentissage numérique et du développement de la main d'oeuvre, a publié les résultats du rapport « Learning and Development in Organizations in 2019 », qui associe les principaux résultats d'enquêtes nationales effectuées aux États-Unis, en Allemagne et en Finlande entre avril et juillet 2019.

L'importance de la formation et du perfectionnement pour la réussite d'une organisation est reconnue à travers chaque pays interrogé ; 96 pour cent de toutes les personnes sondées ont déclaré qu'il était très important ou moyennement important de constamment mettre à jour les connaissances et compétences des employés.

La comparaison entre les pays révèle que la formation et le perfectionnement ont atteint une plus grande maturité aux États-Unis qu'en Allemagne ou en Finlande. Les environnements de formation numérique sont plus largement utilisés dans les organisations, et ils font plus souvent l'objet de mises à jour vers des plateformes plus récentes.

Les deux principaux défis pour la formation et le perfectionnement sont les mêmes dans tous les pays : le manque de temps et le manque d'argent, et la troisième difficulté est l'utilisation d'outils inappropriés (États-Unis, Allemagne) ou l'absence de responsabilité définie de la formation et du perfectionnement organisationnels (Finlande). Un fait intéressant constaté est la différence au niveau des réponses, entre le niveau employé et le niveau encadrement, pour ce qui concerne l'encouragement à l'acquisition de compétences. Sur tous les marchés, les employés se sentaient moins encouragés à développer leurs compétences que les cadres.

« D'après notre sondage, aux Etats-Unis et en Allemagne, environ un tiers des organisations n'ont pas une personne ou une équipe spécifique responsable de la formation et du perfectionnement organisationnels. Lorsque l'on pense que le manque de temps constitue le défi majeur pour la formation, suivi du manque d'argent et du fait de ne pas avoir les bons outils à disposition, il est crucial pour la réussite future des organisations qu'elles allouent davantage de ressources à la formation et au perfectionnement et intègrent la formation dans un flux de travail », a déclaré Janne Hietala, chef visionnaire chez Valamis.

