OANDA nomme Lucian Lauerman à la tête des solutions destinées aux entreprises

LONDRES, 19 novembre 2019 /PRNewswire/ -- Leader mondial des services de négociation d'actifs multiples en ligne, de données et d'analyses des devises, OANDA Global Corporation a le plaisir d'annoncer la nomination de Lucian Lauerman au poste de responsable des solutions destinées aux entreprises. Basé à Londres, il sera chargé de la croissance stratégique de l'offre destinée aux entreprises du cabinet, lequel fournit des technologies et des services de change de devises de pointe à de grandes entreprises du monde entier.

M. Lauerman apporte ses quelque 20 ans d'expérience dans le monde des services financiers. Il rejoint OANDA après avoir travaillé chez Saxo Bank, où il occupait encore récemment le poste de responsable mondial de la distribution électronique, après avoir exercé les fonctions de responsable de l'activité API (interfaces de programmation d'applications). Auparavant, il a travaillé avec plusieurs institutions prestigieuses, dont Lloyds Banking Group, GL Trade - Capital Markets Solutions et FNX Limited.

Kurt vom Scheidt, directeur de l'exploitation, a déclaré : « Nous sommes très heureux d'accueillir Lucian, un professionnel chevronné, au sein de l'équipe d'OANDA. Compte tenu de sa connaissance approfondie du marché des changes et du secteur du courtage électronique, il est extrêmement bien placé pour poursuivre notre développement sur les fondations de nos solutions d'entreprise et institutionnelles, en stimulant la croissance de l'entreprise par le biais de l'innovation technologique dans les années à venir ».

M. Lauerman a ajouté : « Ayant gagné la confiance des meilleurs cabinets d'audit, des équipes comptables et de milliers d'entreprises dans le monde grâce à leur précision et leur fiabilité, OANDA Rates® (les taux d'OANDA) sont reconnus par plusieurs autorités fiscales et organismes gouvernementaux et sont largement considérés comme la référence absolue en termes de taux de change. C'est pourquoi je suis ravi de me joindre à un cabinet aussi dynamique qui est solidement réputé pour aider les entreprises à atténuer les risques et à protéger leurs résultats financiers. J'ai hâte de contribuer à la croissance de l'entreprise à l'avenir ».

L'API des taux de change OANDA donne accès aux moyennes quotidiennes, aux taux au comptant et aux taux anticipés, aux taux de change des banques centrales et aux données des niveaux des échelons de cotation (ticks) pour plus de 38 000 paires de devises, plus de 200 devises, matières premières et métaux précieux, ainsi qu'aux taux de change provenant de 25 banques centrales et aux taux de change historiques qui remontent à 1990.

L'entreprise tire parti de son accès à une gamme complète de liquidités interbancaires, de sa technologie de négociation propriétaire et d'algorithmes d'établissement des prix pour calculer des taux de change précis basés sur les transactions de change réelles. Cela donne aux utilisateurs un véritable reflet du marché des changes et permet aux plateformes d'entreprise d'automatiser des processus cruciaux qui nécessitent la conversion des taux de change.

Parallèlement à cela, les transferts de fonds OANDA et les paiements d'entreprises en devises OANDA offrent des solutions de transferts de fonds internationaux et de gestion du risque des changes aux particuliers et aux entreprises, respectivement.

L'API des taux de change OANDA et les produits connexes sont disponibles auprès d'OANDA Corporation.

Fondée en 1996, OANDA a été la première entreprise à partager gratuitement des données de taux de change sur Internet, lançant une plate-forme de négociation des devises étrangères (FX) qui a contribué à faire avancer le développement de la négociation des devises sur Internet cinq ans plus tard. Aujourd'hui, le cabinet fournit des services de négociation en ligne d'actifs multiples, de données et d'analyses des devises aux particuliers et aux entreprises, et il fait preuve d'une expertise incomparable en matière de change. Comptant des entités réglementées dans six des marchés financiers les plus actifs du monde, OANDA continue à se consacrer à la transformation de l'activité de change de devises. Pour en savoir plus, veuillez consulter oanda.com ou nous suivre Twitter, Facebook ou YouTube.

